Как стало известно «Континенту Сибирь», сеть дискаунтеров «Чижик», входящая в состав группы Х5, откроет магазины в Новосибирске, Барнауле и Кемерове.

Информацию о том, что «Чижик» на сегодня ищет помещения в соответствующих городах, подтвердил один из брокеров коммерческой недвижимости, а также топ-менеджер одного из местных ритейлеров.

Напомним, что «Чижик» позиционируется как «жесткий дискаунтер». Первый такой магазин был открыт в Москве в 2020 году. Сейчас у «Чижика» более 200 дискаунтеров. В Х5 отмечали, что к концу года сеть будет присутствовать в 11 регионах и насчитывать до 500 магазинов. Одновременно в планах «Чижика» — увеличение доли собственных торговых марок (СТМ) в обороте сети до 50% к концу текущего года.

Формат «Чижика» активно обсуждался на круглом столе ритейлеров, который проводил в мае «Континент Сибирь». Генеральный директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (Красноярск) Анжела Рябова, а также исполнительный директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» (Иркутск) Ярослав Шиллер отмечали, что «Чижик» – это хорошая модель дискаунтера. Генеральный директор и совладелец франчайзинговой сети «Фермер-Центр» (Новосибирск) Илья Сухарев, напротив, говорил о том, что «Чижик» нельзя назвать дискаунтером. «Это некий усеченный вариант магазина у дома, с тем же самым набором товаров, который есть в магазинах федеральных сетей», – констатировал Илья Сухарев. По его словам, в случае если дискаунтеры торгуют тем же товаром, что и обычные магазины, то в рамках одной группы компаний в течение нескольких лет это приведет к «каннибализации» форматов. В частности если через дорогу друг от друга будут располагаться магазины «Пятерочка» и «Чижик» группы X5 со схожим ассортиментом, но разными ценами, то более дорогой формат («Пятерочка»), по мнению Ильи Сухарева, окажется неконкурентоспособным и будет со временем вытеснен с рынка. С тем, что дискаунтеры будут вытеснять классические супермаркеты, согласен и Ярослав Шиллер.

То, что Х5 выводит «Чижик» в Сибирь именно сейчас, может быть связано с недавней интеграционной сделкой федерального ритейлера с региональными сетями «Красный Яр» и «Слата». По мнению одного из участников рынка, речь может идти об общей логистике. Напомним, что на сегодня «Красный Яр» развивает в Сибири дискаунтеры «Батон», а «Слата» – дискаунтеры «ХлебСоль». В самой группе Х5 получить комментарий на текущий момент не удалось.