Гостиничный комплекс на берегу реки Обь продают за 170 млн рублей под Новосибирском

В Новосибирске выставили на продажу гостиничный комплекс «Млечный путь». Стоимость готового бизнеса оценивается в 170 млн рублей.

Информация о продаже гостиничного комплекса «Млечный путь» размещена на сайте Avito. Отмечается, что заведение находится на берегу реки Обь в Новосибирском районе Новосибирской области.

«Предлагается к продаже уютный гостиничный комплекс «Млечный путь» ‚ который расположен в живописном сосновом бору, на берегу сибирской реки Обь в 20 км от пл. Калинина» — указано в объявлении.

По данным продавца, в состав комплекса входят административное здание, пять гостиничных корпусов на 38 номеров «разной комфортности», а также ресторан с баром. В гостинице обустроили сауну, в которой имеются две парилки, комнаты отдыха и бассейн, на территории комплекса расположены специальные беседки с мангалом и беседки для барбекю. В комплекс также вошли баня и бильярдный зал.

Отмечается, что общая площадь гостиничного комплекса составляет 3 тыс. кв.м, в нем выполнен ремонт по дизайн-проекту, имеются телефон, интернет, кондиционер и другое, водоснабжение — скважина. Стоимость заведения оценивается в 170 млн рублей, цена за 1 кв.м. достигает 56,6 тыс. руб.

На сайте гостиничного комплекса в разделе «Контакты» указана информация о компании «Шаркон». По данным Rusprofile, ООО «Шаркон» зарегистрировано в 2003 году, управляющим компании выступает Дарья Фрунзе, учредителем организации является Владимир Кытманов. Выручка ООО «Шаркон» в 2021 году составила 25 млн рублей (2020 год — 19 млн рублей), прибыль — 4,3 млн рублей.

Владимир Кытманов является учредителем и соучредителем 6 действующих организаций, в том числе, ООО «Компания Агроресурсы» и ООО «Агроресурсы» — оптовой фармацевтической компании. Бизнесмен также числится совладельцем сети аптек «Эдельвейс 2001″ (юридическое лицо ООО «Эдельвейс 2001″. Вторым учредителем компании выступает Регина Кытманова.

Напомним, ранее стало известно о том, что мэрия Новосибирска выдала разрешение на возведение гостиницы в Заельцовском районе города рядом с ТРЦ «Ройял Парк».