Синоптики опубликовали прогноз погоды на дни празднования 85-летия Новосибирской области

Стал известен прогноз погоды в период празднования 85-летия Новосибирской области в Новосибирске. По данным синоптиков, в первый день праздничных мероприятий в городе установится теплая погода, однако уже на следующий день в Новосибирске ожидается похолодание.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 21 сентября в Новосибирской области днем температура воздуха составит +21…+26 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. В ночь с 21 на 22 сентября в регионе столбик термометра будет держаться на отметке +7…+12, местами +1…+6 градусов.

Днем 22 сентября в Новосибирской области воздух прогреется до +22…+27 градусов, преимущественно без осадков. Ветер сменит направление на юго-западное, ночью 3-8 м/с., днем — 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.

В ночь 23 сентября в Новосибирской области ожидается похолодание до +4…+9 градусов, местами до 14 градусов тепла, днем температура воздуха составит +15…+20 градусов, местами +9…+14 градусов. По данным синоптиков, в этот день в регионе местами прогнозируются небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/с.

Как сообщает сервис погоды Gismeteo, в первый день праздничных мероприятий в честь 85-летия Новосибирской области в Новосибирске ожидается теплая погода. Так, 22 сентября днем в городе воздух прогреется до +27 градусов, при этом уже 23 сентября в Новосибирске температура воздуха днем составит +14 градусов. Днем 24 сентября в Новосибирске столбик термометра поднимется до +17 градусов.

С 25 сентября в Новосибирске прогнозируется похолодание, температура воздуха в этот день составит +6 градусов, 26 сентября — 3 градуса выше нуля.

Напомним, ранее новосибирские власти опубликовали программу празднования 85-летия Новосибирской области.