Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области возмутились уровнем реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города Новосибирска и всего региона.

На заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области 20 сентября депутаты приняли решение усилить контроль за выполнением дорожных ремонтов в регионе. Парламентарии высказали неудовлетворенность не только темпами, но и качеством реализации целей нацпроекта БКД.

«У депутатов есть вопросы, на которые они не видят ответов. Например, почему не заканчиваются работы на Гусинобродском шоссе? Кто виноват, что не получается состыковаться на этом объекте по коммуникациям с Горводоканалом? – выступил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко. – В этом году необходимо выполнить от 20 до 50% работ по БКД. Пока мы не видим позитивного движения в этом вопросе».

«Когда мы будем начинать строительство Матвеевской развязки?», — поддержал коллегу депутат Александр Козлов («Единая Россия»).

В свою очередь, депутат Елена Тырина («Единая Россия») обратила внимание на качество дорог, сдаваемых подрядчиками. По её мнению, «вопиющие нарушения переходят из протокола в протокол», но при этом в должной мере не устраняются.

Кроме того, депутаты указали на избыточное, по их мнению, число важных «мелочей», на которые также стоит обратить внимание. Так, возмущение парламентариев вызвали долго не устраняемые «вырубки» на новых дорогах, которые берутся для проверки качества асфальтового полотна. Избыточным, по мнению депутатов, является количество ограничителей скорости в Новосибирске. Другими недостатками были названы случаи длительного отсутствия на готовых дорогах необходимых для безопасного дорожного движения разметок, а также не убираемые знаки ремонтов после окончания работ.

«Объект уже закончен, а знаки ремонта и ограничения скорости остаются. Нужна ли городу эта «новогодняя ёлка» 12 месяцев?», — добавил Валерий Ильенко.

По итогу обсуждения депутаты приняли решение усилить контроль всех заказчиков и исполнителей дорожных работ. В том числе – министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ТУАД, подрядных организаций. Среди мер было решено активнее использовать штрафы – в том числе для руководителей организаций, предусмотреть быстрое расторжение контрактов, мониторить ситуацию с дорожными знаками и территории вокруг колодцев. Всем депутатам Заксобрания комитет рекомендовал жестче контролировать качество дорожных работ на их округах в Новосибирской области.