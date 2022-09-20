Уголовное дело об уничтожении леса возбуждено в Новосибирской области

В Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений. Ущерб оценивается в 1,5 млн рублей.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите окружающей природной среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По результатам проверки правоохранители выявили нарушения.

Ведомством установлено, что в мае текущего года неустановленные лица загрязнили отходами животноводства лесной участок в Колыванском лесничестве Новосибирской области в зоне с особыми условиями использования территории.

«Прокуратурой <…> проведено обследование лесных участков указанного лесничества, по результатам которого вскрыт факт гибели лесных насаждений породы береза и осина объемом более 94 м³, поврежденных до степени прекращения роста», — указано в сообщении.

Отмечается, что обследование было проведено с привлечением специалистов министерства природных ресурсов и экологии региона и филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Новосибирской области». Вред лесам и находящимся в них природным объектам причинен на сумму около 1,5 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования. По результатам рассмотрения правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст.261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб). Результаты расследования дела поставлены под контроль специализированной прокуратурой.

Напомним, в сентябре в Кузбассе угольная компания «Распадская» выплатила штраф в размере более 44,5 млн рублей за ущерб «водным объектам». Осенью 2021 года в Арбитражный суд Кемеровской области поступил иск к ПАО «Распадская» о возмещении экологического ущерба реке Ольжерас.