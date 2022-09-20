Покинувшие красноярскую мэрию чиновники нашли работу в проектной организации

Двое из ушедших их мэрии Красноярска руководителей – курировавший градостроительную политику вице-мэр Олег Животов и глава департамента градостроительства Максим Волков устроились на работу в АО «Красноярскгражданпроект».

По данным Newslab.ru, с 20 сентября Олег Животов возглавляет АО «Красноярскгражданпроект», а Максим Волков стал начальником мастерской градостроительного проектирования организации.

Ранее, с 2012 года, Олег Животов уже руководил учреждением. На работу в администрацию Красноярска он устроился в конце 2017 года, став вице-мэром и возглавив департамент градостроительства. Однако уже в начале 2018 года Животов официально оставил этот пост, при этом он стал так называемым освобождённым заместителем главы города. На этой должности он курировал работу департамента градостроительства и управления архитектуры.

Максим Волков поступил в мэрию Красноярска в 2013 году на должность начальника отдела сетей инженерно-технического обеспечения и ведения информационной системы градостроительной деятельности департамента градостроительства. Главой департамента он стал в 2020 году, однако уже в 2021 году оставил этот пост. В марте текущего года Волков вновь возглавил градостроительный департамент, сменив уволившегося Дмитрия Веретельникова.

«Красноярскгражданпроект» готовил проект изменений в «проблемный» генеральный план города, принятый в 2015 году. Новую редакцию документа депутаты горсовета приняли в конце августа.

Напомним, что после ухода Сергея Ерёмина с поста мэра Красноярска в краевую администрацию из мэрии города практически одновременно уволились несколько руководителей. Кроме Олега Животова и Максима Волкова в отставку отправились заместитель мэра Красноярска, руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова и глава департамента городского хозяйства Алексей Фоминых.