Новосибирское предприятие холдинга «НЭВЗ-Союз» подало на самобанкротство

Входящая в состав новосибирского холдинга «НЭВЗ-Союз» компания «Союз-Электроника» потребовала самобанкротства. Сумма исковых требований составила более 50 млн рублей.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом АО «Союз-Электроника». Заявителем выступает сама организация.

Согласно сайту «Электронное правосудие», заявление поступило в суд 19 сентября текущего года, сумма исковых требований составила более 50,5 млн рублей. В настоящее время заявление не принято в производство судом, в связи с чем детали иска не сообщаются.

По данным Rusprofile, АО «Союз-Электроника» зарегистрировано в 2007 году, директором компании выступает Виктор Наумов. Учредителем организации до 31 декабря прошлого года являлась холдинговая компания «Новосибирский электровакуумный завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»). Юридический адрес компаний совпадает.

По данным сайта холдинга «НЭВЗ-Союз», ХК входит в число стратегических предприятий Российской Федерации. Организация развивает совместное с корпорацией «Роснано» предприятие АО «НЭВЗ-Керамикс», специализирующееся на производстве инновационных изделий из керамики.

Основным видом деятельности АО «Союз-Электроника» является производство элементов электронной аппаратуры. Как сообщается в системе Rusprofile, выручка компании в 2021 году составила 25 млн рублей. В 2020 году выручка предприятия достигала 31 млн руб., в 2019 году — 111 млн рублей.

Отметим, в 2020 году в компании «Союз-Электроника» ввели процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве. Признать предприятие несостоятельным требовали налоговики. В январе прошлого года арбитраж прекратил производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения между должником и кредитором. В документах сообщалось, что еще одним кредитором предприятия был банк «Акцепт», однако его требования были погашены в полном объеме.