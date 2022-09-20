Власти Новосибирска предложили заключать инвестиционные договоры с предпринимателями вместо неудавшейся концессии по созданию «умных остановок». Напомним, в августе в мэрии подтвердили провал реализации концессии. Условия и возможности новой инициативы властей по созданию в городе сети остановочных пунктов обсудили накануне депутаты Совета депутатов Новосибирска.

Во время заседания постоянной комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 15 сентября депутаты дали свои критические оценки новому предложению специалистов мэрии о том, как решить проблему с остановками общественного транспорта в Новосибирске.

Напомним, в августе этого года стало известно, что в мэрии Новосибирска отказались от механизма концессии для установки сети «умных остановок» в городе. Город так и не смог найти концессионеров, что объяснили снижением интереса к проекту со стороны предпринимателей по причине новых экономических условий в стране. Согласно концессионному соглашению, в Новосибирске планировалось установить 210 остановок общественного транспорта двух типов: 140 навесов и 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. В число «умных» элементов остановок должны были войти разъемы для зарядки мобильных телефонов, доступ в интернет, электронное табло с указанием времени прибытия автобусов, кнопки экстренного вызова и другое.

На встрече с депутатами руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин рассказал о новых планах заключать инвестдоговоры. Согласно им, любой предприниматель может вложиться в строительство павильона для оказания услуг дорожного сервиса при условии безвозмездной передачи городу от двух до четырех простых остановочных навесов. При этом предприниматель не только сможет получать прибыль с работающего павильона, но и обязуется содержать в надлежащем состоянии остановку транспорта рядом с ним. Обязанность следить за состоянием остановок с навесами, переданными «в довесок», возлагается на городскую власть.

«Уже на следующий день после утверждения несостоятельности концессионного соглашения мы стали получать от предпринимателей предложения по ранее разработанному инвестиционному договору, который подразумевает установку одного павильона по механизму сервитута. Плюс строятся и передаются городу 2–4 остановочных навеса, один из которых встает рядом с павильоном, остальные — куда укажет департамент дорожного и благоустроительного комплекса мэрии», — уточнил Виталий Витухин.

По словам чиновника, на сегодня от предпринимателей уже принято до 40 заявок на заключение инвестдоговоров. Они подразумевают появление в мегаполисе 90–100 остановок уже в ближайшее время.

Стоимость строительства одного остановочного павильона может составить для предпринимателей от 500 до 700 тыс. рублей. При этом существуют определенные правила для павильонов дорожного сервиса, с которых бизнесмены смогут получать прибыль. Так, в них запрещается размещение объектов прямой торговли. При этом допускается организация точек питания, уборных и других объектов дорожного сервиса, не связанных напрямую с торговлей.

Что касается «умной начинки» остановок, то из нее планируется оставить только электронное табло со временем прибытия общественного транспорта.

Вместе с тем депутаты горсовета напомнили, что в городе на сегодня действует порядка 2 тыс. остановочных платформ. И главный вопрос, который волнует народных избранников: успеет ли мэрия заменить их все до того времени, как будут расторгнуты действующие договоры с предпринимателями, получающими прибыль с павильонов рядом с остановочными пунктами.

«Все остановочные навесы рядом с павильонами принадлежат предпринимателям. Поэтому после прекращения действия моратория на расторжение договоров 1 января бизнесмены смогут их убрать. И будут иметь на это право. Значит нужно либо продлевать мораторий, либо устанавливать новые навесы, на которые денег нет», — заметил председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Андрей Любавский (депутатское объединение КПРФ).

Такие же опасения высказали и другие депутаты горсовета. Так, депутат Александр Бурмистров (депутатское объединение КПРФ) привел пример, когда в Октябрьском районе города после расторжения договора предприниматель убрал свой павильон вместе с остановочным навесом.

Несмотря на то что в мэрии этот случай назвали единичным, депутаты усмотрели в произошедшем системную проблему. А именно — отсутствие электронных баз с полной информацией по всем остановочным пунктам, их состоянию и расположенным рядом объектам. Это, по мнению депутатов, и стало причиной допущения подобного инцидента.

В целом все городское хозяйство необходимо подвергнуть цифровому учету, который на сегодня недостаточен, уверены в горсовете.

«В Новосибирске нет цифровизации городского хозяйства, отсутствуют единые компьютерные базы объектов. Поэтому мы имеем полное отсутствие координации служб: начиная с дорожного хозяйства и заканчивая теплосетевым. Например, у нас сначала укладывают новый асфальт, а потом на этом же месте начинают раскапывать и ремонтировать теплотрассу, разрушая свежее покрытие», — возмутилась депутат Екатерина Шалимова.

Председатель комиссии Андрей Любавский поддержал коллегу, напомнив, что в недавнем рейтинге цифровизации городов-миллионников Новосибирск занял последнее место. При этом депутат добавил, что потенциал у города в этой сфере огромный — многие изобретения новосибирских ученых, в том числе в сфере ИТ, сегодня применяются по всей стране.

В свою очередь, вице-мэр Новосибирска Артем Скатов уведомил депутатов о создании в городе нового муниципального органа — Совета по реализации цифровизации. Принято решение, что в него войдут в том числе и депутаты Совета депутатов Новосибирска.

Кроме того, на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 15 сентября депутаты приняли решение о создании рабочей группы по изучению предложений о совершенствовании сферы наружной рекламы в Новосибирске.