Новосибирская прокуратура отстояла права детей-инвалидов на жизненно важные медицинские устройства

Юлия Моисеева
 
сахарный диабет
Фото: epp.genproc.gov.ru

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил требования областной прокуратуры, установившей проблемы с льготным обеспечением детей с сахарным диабетом необходимыми медицинскими приспособлениями.

С жалобами в прокуратуру обратились две новосибирские семьи с детьми, которым диагностирован диабет первого типа.

Как сообщили в надзорном ведомстве 20 сентября, дети остались без устройств, необходимых для мониторинга их состояния здоровья – датчиков и сенсоров систем флеш-мониторинга.

«Отсутствие таких изделий создает угрозу их жизни и здоровью. Однако органами системы здравоохранения надлежащих мер для обеспечения несовершеннолетних медицинскими изделиями не принято», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

По результатам проверки представители прокуратуры обратились в Центральный районный суд, где потребовали защитить права детей с заболеванием. Суд признал это требование обоснованным и направил соответствующие исполнительные листы в службу судебных приставов.

Исполнение судебного решения прокуратура региона поставила под контроль.

Напомним, в сентябре сообщалось о том, что Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в регионах Сибири.

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