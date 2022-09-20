Красноярский оперный театр покидает его художественный руководитель

Художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского Сергей Бобров покидает свой пост, который он занимал почти 20 лет.

Последний рабочий день Сергея Боброва в должности худрука театра – 1 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

В Красноярском театре оперы и балета Сергей Бобров проработал 20 лет, из них 16 – на посту художественного руководителя. Его приемника определят в краевом министерстве культуры.

Сергей Бобров родился в 1963 году. В 1981 году окончил Московское хореографическое училище, после чего работал в балетной труппе Большого театра. В 1993 году получил образование в Московском институте хореографии на балетмейстерском факультете под руководством народного артиста СССР Юрия Григоровича. После этого он занялся постановочной карьерой.

С Красноярским оперным театром Сергей Бобров сотрудничает с 1999 года. В 2002 году он был приглашён в театр балетмейстером, а в 2006 стал художественным руководителем учреждения.

В числе спектаклей Сергея Боброва, поставленных в Красноярске, — балеты «Щелкунчик», «Кармен», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Баядерка», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Золушка», «Весна священная», «Гусарская баллада», «Электра», «Катарина, или Дочь разбойника» (совместно с Юлианой Малхасянц), оперы «Пиковая дама», «Богатыри», «Груди Терезия» и другие. Они неоднократно становились участниками фестивалей разных уровней, в том числе Национальной театральной премии «Золотая маска».

Сергей Бобров стал инициатором проведения в Красноярске ряда культурных мероприятий, в том числе международного форума «Балет XXI век», который проходит в краевом центре с 2010 года. Под руководством Боброва в 2022 году впервые состоялись гастроли сибирской труппы в Большом театре.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске с поста директора краеведческого музея ушёл Андрей Шаповалов, руководивший учреждением с 2009 года.