Преступная группировка под руководством горняка в Кузбассе похитила товары с шахты на 12,5 млн рублей

В Кемеровской области предстанут перед судом 13 жителей Ленинск-Кузнецка, обвиняемых в хищении товаров с угольного предприятия. Общая сумма ущерба составила 12,5 миллионов рублей.

Преступление было выявлено в 2020 году, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области 20 сентября.

В организованную преступную группировку вошли сотрудники предприятия, работники частной охраной организации и водители подрядчика, в их числе 11 мужчин и две женщины. Лидером группы выступил 32-летний горнорабочий.

«Установлено, что обвиняемые подделывали товарные накладные, получали на складе различные запчасти и детали, после чего под видом производственной необходимости при содействии охранников и водителей вывозили их с территории и продавали, а вырученные деньги делили между собой. В общей сложности участники ОПГ похитили с территории шахты материальные ценности на сумму более 12,5 млн рублей», — сообщили в полицейском управлении.

Всего злоумышленники совершили 10 краж. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», а лидеру ОПГ – также ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По этим статьям полагается наказание до 10 лет лишения свободы.

С организатором преступления заключено досудебное соглашение.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в Новосибирске в хищении средств граждан обвинили риэлтора.