В Новосибирске риэлтор пойдет под суд за хищение средств граждан

В Новосибирске риэлтор предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Фигурантка дела обвиняется в хищении средств граждан при покупке жилья.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Центрального района Новосибирска. Фигуранткой дела оказалась 56-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По данным ведомства, преступления были совершены в процессе оказания обвиняемой гражданам риэлторских услуг. По версии следствия, в июне и сентябре прошлого года к женщине обратились ранее знакомые ей люди, которые хотели найти и купить жилье.

«Злоупотребляя их доверием, обвиняемая попросила передать ей денежные средства для внесения первоначальных взносов. Полученные денежные средства она похитила и распорядилась ими по своему усмотрению», — указано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ущерб по делу составил более 2 млн рублей. Жительница Новосибирска обвиняется в совершении нескольких эпизодов мошенничеств в крупном и особо крупном размерах (ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ). Материалы уголовного дела рассмотрит по существу Центральный районный суд.

В целях обеспечения гражданских исков на имущество обвиняемой наложен арест.

Напомним, в начале сентября в Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении гендиректора агентства недвижимости «Первый риэлторский центр» Екатерины Корниенко. Главе фирмы назначили наказание виде 5 лет лишения свободы и штрафа за хищение более 15 млн рублей у клиентов и банка.