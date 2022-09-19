Губернатор Новосибирской области поддержал предложение Кадырова об усилении призыва добровольцев

Василий Попов
 
Миниатюра для: Губернатор Новосибирской области поддержал предложение Кадырова об усилении призыва добровольцев
Андрей Травников. Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал предложение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Новосибирской области. По словам губернатора Андрея Травникова, многие жители региона с первых дней специальной военной операции изъявили желание поступить на воинскую службу.

«За этот период более 800 жителей нашего региона отправились в различные подразделения Вооружённых сил России и Росгвардии. В том числе в наши именные региональные подразделения», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил, что правительство Новосибирской области оказывает меры дополнительной поддержки добровольцев, в том числе, единовременные и регулярные выплаты, обеспечение снаряжением и оборудованием. По словам губернатора, укомплектование именных подразделений к настоящему моменту уже завершено, однако в пункты отбора и в военкоматы продолжают обращаться желающие поступить на службу.

«Поэтому я поддерживаю предложение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова об усилении работы по организации призыва добровольцев», — сказал глава региона.

15 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил регионам страны подготовить по тысяче добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

«Вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации. По опыту знаю, что в нашей стране искренних патриотов, готовых пополнить ряды добровольцев, достаточно», — цитирует Рамзана Кадырова РИА Новости.

Инициативу главы Чеченской Республики также поддержал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. «Мы присоединяемся к инициативе Рамзана Кадырова. Нами принято решение поддержать всех кузбассовцев, которые будут участвовать в специальной военной операции для выполнения задач, поставленных президентом Российской Федерации», — указано в телеграм-канале главы Кузбасса.

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