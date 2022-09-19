В Новосибирске суд отправил под стражу экс-главу строительной фирмы по делу о мошенничестве

В Новосибирске суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-гендиректору ООО ПКФ «Агросервис» Сергею Григорьеву. Мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на заключение под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области. Отмечается, что мера пресечения в отношении экс-генерального директора ООО ПКФ «Агросервис» Сергея Григорьева изменена постановлением Центрального районного суда Новосибирска.

Напомним, Сергей Григорьев был задержан правоохранителями в начале марта текущего года по подозрению в хищении свыше 21 млн рублей бюджетных средств. По данным «Континента Сибирь», он попал под внимание силовых структур при расследовании уголовного дела в отношении экс-директора муниципального учреждения «Управление капитального строительства» Константина Головина.

По данным следствия, в 2018 году при выполнении капремонта и реставрации подъезда многоквартирного дома в Новосибирске руководителем ООО ПКФ «Агросервис» было похищено свыше 14 млн рублей бюджетных средств под предлогом выполнения работ, которые не проводились.

Кроме того, в период с 2019 по 2020 годы руководством компании в рамках реализации нацпроекта были завышены сведения о стоимости в актах выполненных работ по строительству детского сада-яслей. Ущерб муниципальному бюджету составил свыше 7,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Главе компании была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 19.09.2022 в отношении Григорьева С.П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде заключения под стражу до 08.03.2023. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Новосибирской области.

По данным Rusprofile, генеральным директором ООО ПКФ «Агросервис» с 14 марта текущего года является Светлана Григорьева, учредителем — Сергей Григорьев. Ранее он выступал гендиректором организации. Сергей Григорьев также до конца марта был генеральным директором ООО СЗ «Сергиев Пассаж» — в настоящее время должность занимает Светлана Григорьева, основным соучредителем компании является ООО ПКФ «Агросервис» (99% доли).

В середине мая «Континент Сибирь» сообщал о том, что ООО ПКФ «Агросервис» стало победителем конкурса по строительству школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Новосибирске за почти миллиард рублей. По указанному адресу расположен лицей №185.