«Кузбассразрезуголь» определил своих лучших сварщиков

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди сварщиков. Такое состязание в компании прошло впервые.

За звание лучшего в профессии боролись 12 участников – победителей отборочных туров, прошедших накануне в филиалах компании, рассказали в АО «УК «Кузбассразрезуголь».

«Профессия сварщика очень важна, ведь от их профессионализма зависит надежность эксплуатации техники. Конкурс – отличная площадка для общения между коллегами, демонстрации своих навыков и обмена опытом, — рассказал главный сварщик АО «УК «Кузбассразрезуголь» Роман Аглиуллин. — Наша цель не только поощрить лучших работников, но и поднять престиж профессии. Мы планируем сделать этот конкурс традиционным».

На первом этапе участники отвечали на вопросы по теории в области сварки и техники безопасности. На этапе практического задания конкурсантам предстояло на время сварить стыковое соединение пластины и трубы, эксперты с помощью специальных методов и приборов оценивали качество шва – его герметичность и целостность. При этом для вынесения итоговой оценки определяющими критериями стали не только процесс выполнения задания и полученный результат, но и соблюдение требований безопасности.

По итогам конкурса лучшим cварщиком компании признан Александр Машков (Калтанский разрез), второе место занял Дмитрий Филиппов (Бачатский разрез), третье место у Александра Зезикало (Бачатский разрез). Победители получат денежные премии и ежемесячную прибавку к зарплате, которая будет выплачиваться на протяжении года до следующих профсоревнований.