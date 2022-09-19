Самолёт с умершим пилотом приземлился в Омске – следователи проводят проверку

Вечером 18 сентября в Омске из-за плохого самочувствия пилота экстренно приземлился самолёт. Прибывшие в аэропорт медики не успели оказать помощь авиатору.

Самолёт авиакомпании «Икар», летевший из Новокузнецка в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в аэропорту «Омск Центральный» 18 сентября в 22:40 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На борту воздушного судна стало плохо одному из пилотов. Вызванная заранее бригада медиков прибыла в аэропорт за 10 минут до приземления самолёта, однако после посадки они зафиксировали смерть мужчины, отметили в минздраве Омской области.

По факту трагического инцидента следственные органы региона начали проверку.

ООО «Авиакомпания «Икар» (генеральный директор — Пётр Соловьёв) было создано в Магадане в 1997 году, с 2013 по 2021 год принадлежало красноярским владельцам. Сейчас местом нахождения и деятельности компании является Оренбург, часть рейсов перевозчик выполняет в интересах туроператора «Пегас Туристик».

Напомним, в июне в Новосибирске приземлился самолёт, на борту которого скончалась женщина.