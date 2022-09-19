Экс-глава комбината питания на Алтае стал подозреваемым по делу о превышении полномочий

В Алтайском крае правоохранители завели уголовное дело в отношении экс-главы АО «Комбинат школьного питания — Глобус», 100% процентов акций которого принадлежат администрации Барнаула. Бывшего руководителя организации подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО Комбинат школьного питания — Глобус» возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2016-2021 годах генеральный директор АО заключил ряд гражданско-правовых договоров с несколькими фирмами на заведомо невыгодных для комбината условиях. Компании возглавляли близкие родственники подозреваемого. В результате злоупотребления должностными полномочиями обществу и муниципальному образованию городской округ — Барнаул был причинен имущественный вред на сумму более 6 млн рублей.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что 100% акций АО «Комбинат школьного питания – Глобус» принадлежат администрации Барнаула.

«Кроме того, в период с 2017 по 2022 год подозреваемый необоснованно предоставил в безвозмездное пользование часть нежилого помещения, принадлежащего Комбинату, своим близким родственникам – владельцам нескольких обществ с ограниченной ответственностью», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

При этом каких-либо гражданско-правовых договоров не заключалось, отмечается в сообщении ведомства. Вследствие неуплаты арендных платежей со стороны фирм, комбинатом не были получены денежные средства в сумме не менее 11 млн рублей.

Также, со счетов комбината была необоснованно и незаконно перечислены не менее 4,5 млн рублей в пользу ресурсоснабжающих организаций. Средства были направленны компаниям в качестве платежей за пользование организациями коммунальными услугами на площадях здания.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. По ходатайству следствия суд на изъятое имущество наложил арест на сумму более 3 млн 800 тыс. рублей. Кроме того, следствием в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Отметим, по данным Rusprofile, руководителем АО «Комбинат школьного питания – Глобус» до апреля 2022 года являлся Евгений Скурлатов. Сообщается, что он был руководителем организации с 2015 года.

Напомним, в середине сентября в Красноярском крае правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы ФНС и экс-полицейского. Фигурантов дела подозревают в помощи руководителю двух организаций за взятку.