В Новосибирске силовики пришли на один из заводов «Ростеха»

Обыски начались на новосибирском предприятии «Искра».

Источники «Континента Сибирь» подтвердили, что на механический завод «Искра» пришли правоохранительные органы. По данным собеседников редакции, «работает Москва». Ранее телеграм-канал «Свои да наши» написал, что обыски на предприятии проводят сотрудники ФСБ.

«Искра» принадлежит московскому акционерному обществу «НПК «Технологии машиностроения», которым в свою очередь на 100 % владеет «Ростех». Согласно системе «СПАРК», «Искра» специализируется на производстве взрывчатых веществ для горнорудной и угольной промышленности. Завод расположен в Калининском районе Новосибирска. Его возглавляет Сергей Кондратьев. В 2020 году он баллотировался в Заксобрание Новосибирской области как самовыдвиженец. На этом округе тогда победил лидер новосибирской «Родины», член строительного комитета ЗС Вячеслав Илюхин.

На прошлой неделе силовики проводили мероприятия на предприятии «Энергомонтаж», которое застраивает Калининский район. Руководителя компании суд отправил под домашний арест 16 сентября. Речь о заместителе председателя строительного комитета Заксобрания Новосибирской области, члене президиума новосибирского политсовета «Единой России» и главе «калининского» отделения ЕР в Новосибирске Иване Сидоренко .

«Континент Сибирь» обратился за подробностями к представителям «Искры», которые обещали в ближайшее время дать комментарий.