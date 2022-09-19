Новосибирский губернатор раскритиковал районных чиновников за отсутствие инфраструктуры для новых соцобъектов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 19 сентября обратил внимание на отсутствие инфраструктуры ряда строящихся в регионе социальных объектов. Он пообещал обнародовать имена чиновников, которые в ближайшее время не проинспектируют вверенные им территории на предмет благоустройства и наличия подъездных дорог к учреждениям.

Глава региона отметил, что зачастую при строительстве или реконструкции социальных объектов в регионе не уделяется внимание развитию инфраструктуры прилегающих территорий. По словам губернатора, таких примеров в Новосибирской области «очень много».

Конкретных объектов Андрей Травников не назвал, однако намекнул, что речь идёт в том числе об одном из центров амбулаторной онкологической помощи.

«Мы готовим к вводу центр амбулаторной онкопомощи, а парковки для него нет, и остановки автобусной тоже нет. Ждут, пока губернатор приедет и лично на это укажет. Строим огромный парк — и к нему приходится ехать через жилые кварталы, потому что подъездную дорогу забыли предусмотреть. И таких примеров очень много», — сообщил губернатор на оперативном совещании 19 сентября.

Также, по словам Андрея Травникова, в Новосибирской области сейчас не могут ввести в эксплуатацию детский сад, так как на прилегающей территории не были выполнены работы по водопонижению.

Губернатор сообщил, что готов рассмотреть включение затрат на инфраструктуру в стоимость объектов. При этом он подчеркнул, что разработка многих проектов сейчас проводится за счёт областного бюджета.

Андрей Травников также поручил главам муниципальных образований проинспектировать территории на предмет наличия необходимой инфраструктуры новых соцобъектов до конца строительного сезона.

«Давайте договоримся, пока строительный сезон ещё не кончился, объедьте все свои участки и осмотрите там всё. Если вдруг окажется, что в следующем году весной или осенью (об отсутствии элементов инфраструктуры) узнаю я, буду называть поимённо тех, у кого не хватило хозяйского взгляда, чтобы увидеть это раньше», — резюмировал губернатор.

Напомним, что в июле Андрей Травников также раскритиковал выполнение ямочного ремонта на дорогах областного центра.