Новосибирскому бизнесу покажут цифровые инструменты привлечения инвестиций

21 сентября Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) проведет первую в новом деловом сезоне встречу бизнес-клуба, где эксперты в области инвестирования расскажут о цифровых инструментах привлечения ресурсов. Участие бесплатно.

На фоне снижения возможностей банковского и других форм традиционного финансирования бизнес-проектов цифровые инвестиционные решения набирают все большую популярность.

На встрече бизнес-клуба НГУЭУ «Фандрайзинг и инвестиции в технологические инновации» 21 сентября будут подниматься вопросы сбора ресурсов для проектов и компаний, механизмы привлечения инвесторов, совместное инвестирование и использование цифровых финансовых активов.

Спикером по теме «Фандрайзинг и инвестиции в технологические инновации» станет Андрей Заворин, венчурный инвестор и бизнес-ангел, управляющий партнер Fund Family Group Investment.

В свою очередь Алексей Пономаренко, CEO в CryptoBankOne (Гонконг/Нью-Йорк/Лугано), председатель правления группы компаний «Сириус» расскажут о цифровых финансовых активах. В его выступлении речь пойдет о российских и международных инвестициях для инновационных венчурных, сервисных и производственных проектов.

Борис Комендантов, совладелец и директор ООО МКК «Ваш инвестор», эксперт в области управления личными финансами, расскажет об инвестиционных синдикатах и механизмах совместного инвестирования для технологических проектов.

Организаторы приглашают руководителей и собственников компаний, инвесторов, консультантов и преподавателей в сфере инвестиций и финансов.

Участие бесплатно, для этого нужна регистрация на сайте.

Дата и время: 21 сентября 2022 г., 18.30-20.30

Место: г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, 5 корп., ауд. 5 – 316

Телефоны для справок: +7 (923) 259-17-71 (Елена), + 7 (923) 788-88-39 (Анна)

Бизнес-клуб Высшей школы бизнеса НГУЭУ – нетворкинг-площадка для менеджеров, собственников бизнеса и тех, кто стремится ими стать. Встречи клуба проходит в формате свободного выступления спикера дня, обсуждения тезисов, общения членов клуба. Участие в заседаниях клуба бесплатно.