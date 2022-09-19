В школе № 128 в Кировском районе Новосибирска появился ресурсный класс, в котором дети с нарушением эмоционально-волевой сферы получают дополнительную помощь необходимых специалистов. Класс открылся при поддержке департамента образования мэрии города и депутата Совета депутатов Новосибирска Игоря Кудина. Это пилотный проект для города — если все пойдет успешно, планируется открывать подобные классы и в других учебных учреждениях Новосибирска.

Основная цель ресурсного класса — подготовка детей к обучению в регулярном классе со сверстниками, но в зависимости от потребностей ребенка. Он может находиться в ресурсном классе как небольшую часть времени после занятий в общеобразовательном классе, восполняя свои дефициты, так и большую часть учебного времени, посещая общеобразовательный класс по индивидуальному плану. С детьми-аутистами в ресурсном классе индивидуально занимаются преподаватели — тьюторы, по одному на каждого ученика. Формат занятий предполагает как индивидуальную работу (один на один с тьютором), так и фронтальную (в небольших группах совместно с учителем и тьюторами). Для более эффективной работы с детьми, помимо тьюторов, занимаются психолог, дефектолог и учитель ресурсного класса.

В зоне для индивидуальных занятий расположены парты с индивидуальными перегородками, позволяющими проводить занятия «один на один». Также есть зона для групповых занятий, которая представляет собой общий стол, за которым ученики могут выполнять совместное задание или отрабатывать навыки социального взаимодействия (либо несколько парт, стоящих рядом с доской). Также есть зона сенсорной разгрузки и сенсорная комната, которые представляют собой небольшое пространство и отдельное помещение для подвижных игр и отдыха между занятиями, а также восполнения сенсорных дефицитов детей.

Школа № 128 по-своему уникальная и особенная для города, в ней занимаются дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и ЗПР (задержкой психического развития). Также среди учеников много воспитанников из детских домов, и все школьники очень дружны и общаются между собой. Именно поэтому открытие ресурсного класса для детей с аутизмом получило поддержку от руководства школы. Занятия в ресурсном классе проходят четыре раза в неделю и включают обычно три урока в день. В классе, согласно нормативам, обучаются восемь детей-первоклассников.

Как рассказала директор школы № 128 Ольга Бауэр, класс сформировали очень быстро, буквально за 10 минут. Детей одного возраста — первоклассников — набрали из нескольких районов левобережья: Кировского, Ленинского и Затулинского жилмассива. В классе обучаются шесть мальчиков и две девочки.

«1 сентября для детей-аутистов была проведена отдельная торжественная линейка, и нам было крайне важно организовать ее для них. После мы постепенно стали вводить детей в учебный процесс. У каждого ребенка в классе есть тьютор. Эти преподаватели работают на ставке, в зависимости от часов работы. В первой смене тьюторы работают учителями начальных классов, но они подготовлены и для занятий с детьми-аутистами: прошли специальные курсы. Пока сложно предсказать, насколько хватит учителей, работающих с классом в 30 детей и потом еще индивидуально в ресурсном классе, где гораздо больше эмоциональных затрат. Но мы видим, что они заинтересованы в работе с этими детьми, и это очень здорово. Команда учителей сейчас просто замечательная, — поделилась Ольга Бауэр. — Насколько качественно мы сможем этих детей изменить и вывести в классы нормы или хотя бы коррекционные — покажет время. Думаю, адаптационный период сейчас пройдет, и дети будут свободнее общаться с остальными учениками школы».

Сейчас учебный процесс у школьников-аутистов длится с 12 до 13 часов, основные предметы — адаптивная физкультура, логика и ритмика. При этом, как отмечает директор школы, дети все разные: есть очень тяжелые, которые, возможно, даже после 4-го класса не пойдут в классы нормы, и есть один ребенок, которого планируют как минимум после первой четверти уже перевести в обычный класс.

По словам мамы одного из детей-аутистов Анны Глушковой, в Новосибирске, конечно, есть ресурсные классы, но они все открыты за счет родителей особенных детей. «Родители зачастую ищут благотворительные фонды, стараются выиграть гранты, но это все непросто. Есть и частные школы, которые предоставляют такие услуги, но у них формат занятий предполагает чаще всего семейное обучение либо индивидуальное. Мой сын посещал обычный детский сад, и еще мы ходили на частные, платные уроки. У меня была цель, чтобы ребенок и дальше мог социализироваться. Когда я узнала, что планируется открыть ресурсный класс в школе № 128, мы сразу же сюда пошли. Мне хочется, чтобы он получил среднее образование в кругу сверстников, чтобы он был социализирован. Мы уже начали учебный процесс, и я очень довольна», — поделилась она, добавив, что для родителей в школе есть дни приема, когда учитель, куратор, психолог и тьютор индивидуально разговаривают с ними, рассказывая об успехах детей.

Учитель начальных классов, куратор тьюторов Алина Шпет уточнила, что в школе программа по работе с детьми с тяжелыми формами задержки психологического развития и нарушениями речи реализуется на протяжении пяти лет.

«У нас есть опыт работы по адаптированной образовательной программе в классах, где обучаются дети с ЗПР (задержкой психологического развития) и ТНР (тяжелыми нарушениями речи). И наша практика показывает, что при правильной организации фронтальной работы с детьми, адаптации материала наблюдается положительная динамика в усвоении этого учебного материала и их социализации. Также у них формируются навыки коммуникации и взаимодействия, которые в дальнейшем помогают им, — добавила она. — Когда мы все проанализировали, то решили, что все те методы и формы, что использовали при организации фронтальной работы в классе малой наполняемости, в формате ресурсного класса покажут более высокую динамику социализации, психофизического развития. Наша задача — дать этим детям возможность адаптироваться в комфортных для них условиях, чтобы они могли продолжить обучение дальше. К тому же с такими детьми интереснее работать — больше возможностей для творчества, поскольку всем требуется индивидуальный подход».

Депутат Совета депутатов Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин добавил, что на вверенном ему округе рядом со школой № 128 находится школа № 152 для ребятишек с ДЦП, и к нему неоднократно обращались родители с просьбой об устройстве в школу-интернат ребятишек с аутизмом, но после было принято решение такой проект — ресурсный класс — запустить в школе № 128, к тому же директор с энтузиазмом поддержала эту идею.

«В апреле текущего года я обратился с предложением об открытии ресурсного класса в департамент образования мэрии Новосибирска и очень благодарен Рамилю Ахметгарееву, что он поддержал его, и нам было выделено 984 тысячи рублей на обустройство класса. Общими силами с директором школы мы организовали этот класс: сделали ремонт в кабинетах, закупили специальное оборудование. Это пилотный проект и уникальный опыт для нашего города. Ведь если все пойдет удачно, то будем думать над внедрением его и в других школах Новосибирска. Сейчас в основном дети с аутизмом находятся на домашнем обучении, но им тоже нужна социализация, школьная атмосфера для развития и мироощущения», — отметил он. Игорь Кудин также добавил, что по итогам этого учебного года, следующей весной в планах с департаментом образования мэрии Новосибирска провести семинар с приглашением директоров и педагогов из других муниципальных школ, чтобы показать, как работает ресурсный класс, и развивать подобные проекты дальше, открывая их в других учебных учреждениях.