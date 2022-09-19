Ещё один сибирский мэр перешёл на работу в региональное правительство

Глава Кемерова Илья Сердюк покинул пост мэра города. Он займёт должность председателя правительства региона.

О кадровых переменах сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на аппаратном совещании 19 сентября.

«Мы видим, как преображается столица северной агломерации КуZбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города. Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями», — говорится в Telegram-канале Сергея Цивилёва, поручившего «в кратчайшие сроки» начать процедуру досрочного прекращения полномочий Ильи Сердюка в качестве мэра города.

Временно исполняющим обязанности мэра Кемерова назначен заместитель главы города Дмитрий Анисимов.

Сергей Цивилёв также поручил проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.

Ранее должность председателя правительства Кемеровской области занимал Вячеслав Телегин, ушедший в отставку по состоянию здоровья в августе.

Илья Сердюк руководил Кемерово с 2016 года. В муниципальных и региональных органах власти он работает с 1997 года, начав трудовую деятельность с должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, а затем став советником первого заместителя губернатора. Пост в администрации региона он также занимал в 2015 году, будучи заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.

Напомним, что в конце июля с поста главы города в региональное правительство также перешёл экс-мэр Красноярска Сергей Ерёмин, в настоящее время отвечающий в краевой администрации за развитие муниципалитетов. В сентябре мэром краевого центра был избран Владислав Логинов.

Стоит отметить, что сейчас в Кемеровской области остро стоит проблема с вывозом угля. Из-за этого участники рынка приостановили реализацию крупных инвестпроектов на территории региона.