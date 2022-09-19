Самая масштабная конференция по маркетингу в Новосибирске пройдет в октябре

4 октября комитет по маркетингу, рекламе и PR новосибирского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» проведет бесплатную конференцию для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям Новосибирска расскажут, как увеличить продажи, используя маркетинговые инструменты.

Напомним, что 6 июля при поддержке Новосибирского областного отделения “ОПОРЫ РОССИИ” комитет по маркетингу, рекламе и PR провел бесплатную конференцию для предпринимателей малого и среднего бизнеса на площадке центра «Мой бизнес». Мероприятие вызвало значительный интерес еще до старта — список зарегистрированных участников перешел за границу в 700 человек. С учетом интереса к этому мероприятию комитет по маркетингу, рекламе и PR решил сделать вторую конференцию еще более масштабной. Уже сейчас количество регистраций на нее превысило 1000 человек.

Конференция пройдет на площадке киноконцертного комплекса имени Маяковского 4 октября с 11:30 до 20:00. В своих выступлениях спикеры расскажут об эффективных инструментах и техниках увеличения прибыли за счет повышения продаж, работы с маркетингом, оптимизации бизнес-процессов. Также будет уделено внимание программам повышения клиентской лояльности, продвижению и работе с личным брендом.

В числе приглашенных спикеров будут владельцы бизнесов, которые поделятся своим опытом о взаимодействии с отделом маркетинга, выбором каналов продаж по своим направлениям, и к каким результатам это привело. Одним из главных спикеров станет известный ресторатор Денис Иванов, развивающий свои рестораны не только в Новосибирске, но и в Москве, а также с недавнего времени в Тюмени. Он расскажет о своей истории успеха и принципах ведения бизнеса. Также на форуме выступит еще один представитель сферы Horeca. Речь о Яне Фоминой – основательнице новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», итальянской траттории «Тесту Место», гастробара Poke Top, участницы реалити-шоу «Адский шеф» на канале «Пятница». В своем выступлении Яна Фомина расскажет о формировании личного бренда.

Среди других спикеров – Александр Долгов. Он является основателем федеральных сетей Laser Love и Cheburek.me, владельцем маркетингового агентства 20х80, а также организатором конференции «Прибыль», которая проходила в конце августа в киноконцертном комплексе Маяковского. Совсем недавно Александр Долгов анонсировал свой новый амбициозный проект федеральной сети кофеен.

Также на конференции выступит еще один яркий и харизматичный спикер. Речь о Янисе Кайшеве – предпринимателе, сопредседателе Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и руководителе мужского клуба «ОПОРА», владельце сети парикмахерских «Папа дома», основателе производителя постельного белья «Хотеть касаться» и студии индивидуального пошива «Фатерсон».

В мероприятии примут участие эксперты в области маркетинга, рекламы и PR, директора digital-агентств и IT-компаний, среди них руководитель комитета по маркетингу “ОПОРЫ РОССИИ”, руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NIELSENIQ Мария Гаранина, основатель и директор digital — агентства “Всё отлично!” Алексей Карпачев, основатель PRIDE COMMUNITY, организатор самого масштабного нетворкинга в Сибири Никита Савельев.

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на нее можно по ссылке.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Мероприятие проводится при поддержке минпромторга Новосибирской области, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, Городского центра развития предпринимательства Новосибирска, Центра развития и поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

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