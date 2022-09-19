В Новосибирске появится ещё один магазин «Мария-Ра»

Мэрия Новосибирска согласовала строительство нового магазина алтайского ритейлера «Мария-Ра» в Октябрьском районе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на муниципальном портале «Строительство и архитектура».

Разрешение на строительство магазина выдано застройщику ООО ПКФ «Мария-Ра», следует из опубликованных данных.

Судя по указанному в документах номеру кадастрового участка, супермаркет планируется возвести на улице Выборной.

Новосибирские власти санкционировали строительство магазина ещё в августе прошлого года, однако в этом году в середине сентября в документацию были внесены изменения. Разрешение на возведение объекта будет действовать до 16 августа 2023 года.

Согласно документу, здание будет построено на участке 1 314 кв. м, при этом площадь застройки составит 328,5 кв. м. Торговые помещения займут 57,6 кв. м.

В документации о разрешении на строительство объекта также указано, что объект сможет вмещать не более 50 человек единовременно.

Проектную документацию для возведения магазина разработает ООО «Цоколь». По всей видимости, речь идёт о барнаульской компании, входящей в организацию «Союз «Гильдия проектировщиков Сибири», с годовой выручкой 5 млн рублей (бенефициар – Наталья Мальцева, также владеющая 20% красноярского АО «Сибцветметэнерго», директор – Мария Облог).

Ранее ООО ПКФ «Мария-Ра» также получило разрешение на строительство магазина по улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Документы также были готовы годом ранее, но в текущем году их скорректировали (разрешение действительно до конца августа 2023 года). Проектную документацию объекта готовит ООО «Шустова, Кай и Партнёры» (Барнаул, учредитель — Ирина Костина). Площадь застройки составит 569,2 кв. м, торговые площади — 360,84 кв. м.

Напомним, что в конце 2018 года «Мария-Ра» приобрела часть магазинов новосибирских сетей «Универсамы удачных покупок» и «Лидер экономии» братьев Евгения и Виталия Насоленко. В феврале 2020 года ООО «Мария-Ра» провело реорганизацию, выделив новое юридическое лицо — ООО «Поворот» (уставной капитал — 10 тыс. рублей), руководит обеими компаниями Александр Ракшин.