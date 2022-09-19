Начала работать Госдума. Что она успела сделать за первую неделю и, в частности, чем отличились сибирские депутаты?
Что делал Патрушев в Кузбассе: итоги рабочей поездки секретаря Совета безопасности РФ
- Пропустили пленарную неделю Олег Матвейчев и Вероника Власова (оба – «Единая Россия», Кузбасс и Томская область).
- Спикер Вячеслав Володин анонсировал слушания о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.
- Первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявил о подготовке законопроекта о пожизненном заключении за госизмену.
- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к всеобщей мобилизации населения.
- Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР, Красноярский край) заявил, что армии хватит «сил и средств» без массовой мобилизации.
- Алексей Веллер (ЕР, Красноярский край) судится с информагентством «Северпост». Соответчики – политологи Екатерина Колесникова и Александр Кынев за комментарий журналистам на тему, чем обернётся для депутата счёт в Европе, если информация подтвердится.
- Замглавы промышленного комитета Александр Дроздов (ЕР, Красноярский край) заявил, что газопровод «Сила Сибири – 2» удешевит энергию в сибирских регионах и снизит зависимость России от поставок газа в Европу.