Чем отличилась ГД и сибирские депутаты: первая парламентская неделя осеннего сезона

Елена Аникина
 
госдума
Фото Елены Аникиной

Начала работать Госдума. Что она успела сделать за первую неделю и, в частности, чем отличились сибирские депутаты?

Николай Патрушев в Кузбассе

Что делал Патрушев в Кузбассе: итоги рабочей поездки секретаря Совета безопасности РФ

  • Пропустили пленарную неделю Олег Матвейчев и Вероника Власова (оба – «Единая Россия», Кузбасс и Томская область).
  • Спикер Вячеслав Володин анонсировал слушания о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.
  • Первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявил о подготовке законопроекта о пожизненном заключении за госизмену.
  • Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к всеобщей мобилизации населения.
  • Зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (ЕР, Красноярский край) заявил, что армии хватит «сил и средств» без массовой мобилизации.
  • Алексей Веллер (ЕР, Красноярский край) судится с информагентством «Северпост». Соответчики – политологи Екатерина Колесникова и Александр Кынев за комментарий журналистам на тему, чем обернётся для депутата счёт в Европе, если информация подтвердится.
  • Замглавы промышленного комитета Александр Дроздов (ЕР, Красноярский край) заявил, что газопровод «Сила Сибири – 2» удешевит энергию в сибирских регионах и снизит зависимость России от поставок газа в Европу.

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