Жители городов Сибири не понаслышке знакомы с магазинами под брендом SPAR, которые открывались во всех крупных городах округа. Однако на сегодня SPAR представлен только в Омской, Томской и Новосибирской областях. Из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей сеть ранее ушла. С чем это связано, и чего ожидать от SPAR дальше?

На сегодня магазины SPAR можно найти в Омской, Томской и Новосибирской областях. В первом регионе его представляет торговый дом Шкуренко (также развивает магазины «Низкоцен», «Победа»), а в оставшихся двух – томская ГК «ЛАМА» (также развивает магазины «Хороший выбор», «Первоцен»). В Новосибирск она вышла в 2021 году, заняв места местной сети «Горожанка». Однако вместо открытий новых магазинов SPAR уже в 2022 году речь пошла о закрытии двух магазинов в Дзержинском районе города. В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 16 магазинов SPAR, в Томске – 10, в Омске — 7.

В других регионах Сибири SPAR сейчас вообще не представлен. Но не потому, что сеть не успела выйти в эти города. С конца 2014 года по 2016 год магазины под брендом SPAR работали в Кемеровской области, где их развивала сеть «Регионмарт» . Однако впоследствии супермаркеты были закрыты из-за финансовых сложностей самого ритейлера, признанного банкротом в 2017 году. Помимо Кузбасса SPAR также вынужденно ушел из Иркутской области и Красноярского края .

В чем причина? Сибирские ритейлеры отмечают, что SPAR является лишь брендом, и в каждом из городов его представляет свой партнер. В Красноярске им была группа «Каравай», в Кузбассе — «Регионмарт», в Томске и Новосибирске ей является «ЛАМА», в Омске – ТД «Шкуренко». Таким образом, позиции SPAR зависят от позиций конкретного партнера в конкретном городе.

«Нужно понимать, что SPAR — это не франшиза, а кооператив. Вы просто используете бренд, технологии, ассортимент. Это определенная философия. Из SPAR уходят не потому, что бренд плохой, а потому что им неправильно управляют. В основном проблемы бывают с наличием задолженности. Если вы перестаете рассчитываться с поставщиками, то срок жизни вашего бизнеса — до 3 лет. Нет денег — нет бизнеса. И это те грабли, на которые наступали отдельные компании», – отмечает «Континенту Сибирь» соучредитель «SPAR Омск» Виктор Шкуренко.

Другой сибирский партнер SPAR – томская ГК «Лама» – тоже довольна работой с брендом. «Если говорить о закрытых магазинах SPAR в других сибирских городах, это скорее вопрос использования франшизы. Ведь любая местная сеть либо местный игрок может взять франшизу SPAR, как и было с Кемерово, Красноярском и Иркутском. Если у них этот формат не пошел, то, видимо, это вопросы к реализации ими этой франшизы, ее исполнению. Мы со своей стороны довольны работой со SPAR», – говорил в интервью «Континенту Сибирь» директор розничной сети ГК «Лама» (развивает SPAR в Новосибирске и Томске) Владимир Емельяненко.

Бывшие партнеры, которые были вынуждены закрыть магазины, тоже высказываются о SPAR весьма благосклонно. «На мой взгляд, SPAR – отличный бренд для людей, хорошо понимающих ритейл. Если он попадает в руки людей, которые не очень разбираются в ритейле, то он остается просто красивым магазином», – отметил в недавнем интервью retail.ru бывший директор «Регионмарт» (компания развивала SPAR в Кузбассе) Ярослав Шиллер.

Участники рынка считают, что сложности предыдущих партнеров не должны отпугивать новых, тем более, что у формата есть свои сильные стороны. «На мой взгляд, SPAR – это классный формат. Это икона свежести и образец продажи готовой еды. У них прекрасная работа с хлебом, с рыбой, с мясом. Со всем, что нужно для сервисного формата. Мы многому учимся у SPAR», – поясняет «Континенту Сибирь» генеральный директор сети «Красный Яр» (Красноярск) Анжела Рябова.

Проверить это на практике можно будет очень скоро. На днях стало известно о том, что SPAR возвращается в Кузбасс. Первый магазин SPAR в Кемерове запланирован к открытию 10 ноября. Как и предсказывал «Континент Сибирь» , его запустит кемеровская сеть «Бегемаг». Всего в регионе может быть открыто 10 магазинов под брендом SPAR.

«При получении франшизы мы утвердили план на 10 магазинов в нашем регионе. Сейчас мы строим еще два объекта, которые в перспективе также может занять SPAR. Но еще одна тенденция последнего времени, связанная с ситуацией на рынке – перетекание покупательской аудитории в дискаунтеры. Так что, повторюсь: мы будем смотреть на результаты, которые покажет первый магазин», – поясн яет Retail.ru директор сети «Бегемаг» Сергей Вилков.

«На мой взгляд, перед «Бегемагом» стоит непростая задача. Достаточно сложно возвращать тот или иной бренд на рынок даже с новым собственником. Сейчас очень красивые магазины отпугивают покупателя с доходом ниже среднего. Поэтому необходимо правильно доносить философию SPAR, и верно определять ассортиментную матрицу, непосредственно под покупателя Кемерово», — поделился мнением с «Континентом Сибирь» участник сибирского рынка ритейла на условиях анонимности.

Удастся ли SPAR вернуть свои позиции в Сибири, можно будет судить уже как минимум через год.