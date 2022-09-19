Синоптики рассказали, сколько продлится «бабье лето» в Новосибирске

На неделе с 19 по 25 сентября в Новосибирске потеплеет – столбик термометра поднимется до +26 градусов. При этом уже к концу недели в городе и регионе вновь похолодает.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», рабочая неделя с Новосибирске начнётся с дневной температуры +19 градусов, ночью в понедельник, 19 сентября, ожидается +13 градусов. Во вторник, 20 сентября, днём будет +18, ночью — +9 градусов.

В среду, 21 сентября, днём воздух прогреется до +22, ночью ожидается +13 градусов. В четверг, 22 сентября, потеплеет до +26, ночная температура составит +14 градусов.

При этом уже в пятницу, 23 сентября, в дневное время похолодает до +16 градусов, ночью столбик термометра опустится до +3. В выходные и до конца месяца, по данным долгосрочного прогноза онлайн-сервиса, прохладная погода сохранится – дневная температура будет держаться в пределах от +8 до +12 градусов, ночная – от +1 до +3.

Прогноз погоды на неделю подтверждает Gismeteo – по данным сервиса, в начале недели температура воздуха в Новосибирске будет расти и в четверг днём составит +26 градусов. В воскресенье, 25 сентября, а также в начале следующей недели, сайт обещает ночные заморозки до -3 при дневной температуре +8…+10 градусов. При этом к концу месяца – 28, 29 и 30 сентября, согласно прогнозу, будет относительно тепло – от +13 до +15 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в понедельник, 19 сентября, днём в регионе ожидается +17…+22 градуса, в областном центре — +18…+20. Ветер юго-западный, 2-7, с порывами до 13-14 метров в секунду, преимущественно без осадков.

Во вторник, 20 сентября, в Новосибирской области ночью ожидается +6…+11 градусов, ночью от 0 до +5, днём +17…+22 градуса. Ветер юго-западный, 2-7, с порывами до 14 метров в секунду. Преимущественно без осадков, ночью могут быть небольшие дожди.

Напомним, что ранее синоптики уже сообщали о потеплении в конце сентября в Новосибирске.