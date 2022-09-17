Слияния «Норильского никеля» и «Русала» в ближайшее время не состоится. Сторонам не удалось вступить в диалог на этот счет, сообщил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Анонсированное ранее слияние горно-металлургической компании «Норильский никель» и объединённой компании «Русал» если когда-нибудь и состоится, то точно не в ближайшее время. Об этом сегодня, в субботу, заявил президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.

«Я не берусь анализировать причины этого. Я считаю, что идея (слияния) по-прежнему интересна, по-прежнему жива, но придется отложить ее на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему», — сказал Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК.

Бизнесмен добавил, что идея объединения потеряла на данный момент свою срочность и актуальность.

Напомним, что в начале июля стало известно о возвращении металлургических компаний к обсуждению слияния. Заявлялось, что это позволит диверсифицировать акционную базу и повысить стабильность при введении санкций.

Помимо этого сегодня стало известно, что с 2023 года «Норникель» начнёт внедрять новую долгосрочную программу мотивации для своих сотрудников, рассчитанную на 10 лет. Согласно ей, физическим лицам, в число которых войдут и работники предприятия, передадут 25% акций от уставного капитала вместо 10%, вернув пропорцию владения акциями на уровень 1994 года, когда произошла приватизация компании. На этот раз акции будут частично выдаваться в цифровом формате.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Норникель» к 2026 году построит посёлок для северян Красноярского края.