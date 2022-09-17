Более 80 ведущих издательств России и зарубежья представят свою печатную и электронную продукцию на Международном фестивале «Книжная Сибирь» в этом году. Примечательно, что на мероприятие впервые приехали участники из Донбасса.

Международный фестиваль «Книжная Сибирь» проходит с 16 по 18 сентября в ГПНТБ СО РАН. Мероприятие проводится уже в восьмой раз, и стало самым масштабным за всё время — в этом году в книжной выставке-ярмарке участвуют более 80 ведущих издательств России и зарубежья. Участники представляют не только свою печатную, но и электронную продукцию.

Также в числе основных событий – V региональный книжный форум «Читающий регион: диалог с книгой». Это профессиональное мероприятие, объединяющее деятелей литературы, издателей, иллюстраторов и библиотекарей.

Впервые участниками «Книжной Сибири» стали представители профессионального сообщества издателей и библиотекарей из ДНР и ЛНР.

Во время фестиваля гости смогут приобрести понравившиеся издания, а представители библиотек — провести личные переговоры с издателями и даже заключить договоры на подписку.

Кроме того, на фестивале выберут лучшую книгу и автора по результатам VI межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия-2022», а также пройдёт VI региональный Фестиваль детской книги «Читающее детство».

Посетителей ждут встречи с писателями, лекции, семинары и мастер-классы, читки произведений современных авторов и презентации новых книг от ведущих российских издательств.

Полная программа фестиваля доступна по ссылке.

Ранее корреспондент «Континент Сибирь» писал о самых значимых событиях «Книжной Сибири-2022» и о том, что отличает фестиваль в этом году от предыдущих лет.