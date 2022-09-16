С 19 сентября Сбер снизит минимальный размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования «Приобретение вторичного жилья» с 15% до 10%. Изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту Сбера.

«Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих россиян его размер критически важен. Очередное снижение первоначального взноса позволит ещё большему числу людей быстрее решить жилищный вопрос, ведь теперь для оформления кредита достаточно иметь в полтора раза меньше собственных средств. Ипотека на вторичное жилье одна из самых популярных в Сбере, — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв. — По данным аналитиков Домклик, в августе на вторичное жилье Сбер выдал 53,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 140,5 млрд рублей. Прирост по сравнению с июлем составил 45% в количественном выражении и 57% по сумме выдач. Всего за 8 месяцев 2022 года по этой программе Сбер выдал 316 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 841 млрд рублей».

Ставка по программе на «Приобретение вторичного жилья» составляет от 9,9% годовых, максимальная сумма кредита — 100 млн рублей, а максимальный срок — 30 лет.

Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.