Сибирский губернатор попал в аутсайдеры «патриотического» рейтинга от «Справедливой России»

Партия «Справедливая Россия – За правду» составила рейтинг «патриотичности» губернаторов в условиях военной спецоперации. Глава Томской области Владимир Мазур занял в нём одну из последних позиций.

Свой «патриотический» рейтинг «Справедливая Россия» представила вечером 15 сентября, следует из информации на официальном сайте партии.

Главы регионов оценивались по 15 критериям, по каждому из которых начислялось определённое количество баллов. Это в том числе публичная и личная позиции по вопросу проведения спецоперации, принятие законов о поддержке её участников и их семей, оказание помощи жителям ДНР и ЛНР, а также «пропаганда подвигов и героизма земляков в борьбе с нацизмом». Максимально можно было получить три балла.

По словам лидера партии Сергея Миронова, при составлении рейтинга использовались исключительно открытые источники.

В итоге в выраженных аутсайдерах оказался новоизбранный губернатор Томской области, единоросс Владимир Мазур, получивший 10 баллов из 31 наряду с главами Кировской и Свердловской областей Александром Соколовым и Евгением Куйвашевым, при этом замкнул рейтинг губернатор Смоленской области Алексей Островский, набравший семь баллов. Стоит отметить, что сибирский представитель СРЗП, глава Омской области Александр Бурков, попал в середину списка с 18 баллами.

Максимальное число баллов получили Сергей Аксёнов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Николаев (Чувашия) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

По словам Сергея Миронова, такой рейтинг планируется составлять регулярно, в следующий раз справедливороссы его подготовят в ноябре.

Напомним, в сентябре мэр Новосибирска поддержал идею справедливороссов назвать улицы в Новосибирске именами героев спецоперации.