Новосибирские НИИ и технологическая копания попали под санкции США

Минфин США опубликован санкционный список, в который попали российские технологические компании и научные институты. В нём состоят две организации из Новосибирской области.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства, санкции введены в отношении Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук (всего в списке шесть институтов РАН) и «Производственного объединения «Север».

АО «Производственное объединение «Север» (входит в Росатом) возглавляет Александр Евсеев, предприятие специализируется на производстве измерительных приборов и аппаратуры. Компании принадлежит российско-американское предприятие «Сибирь-Конкорд-Север» (генеральный директор – Сергей Антонов), занимающееся переработкой и консервированием картофеля, а также продажей сельскохозяйственных товаров.

В санкционный список также попали технологические компании Красноярского края — НПП «Радиосвязь» (входит в Ростех) депутата краевого Заксобрания Рината Галеева и ведущее российское предприятие по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии, расположенное в Железногорске, «Информационные спутниковые системы» (входит в Роскосмос). В июле организацию возглавил бывший заместитель гендиректора холдинга «Российские космические системы» Евгений Нестеров.

Напомним, что в санкционных списках зарубежных стран также числится глава Новосибирской области Андрей Травников.