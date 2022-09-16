Аналитики МТС, проанализировав спрос на цифровые сервисы среди абонентов-сибиряков, выяснили, что жители Горного Алтая стали чаще экономить, подключая подписки сразу на несколько услуг, а также активнее копить и тратить кешбэк с помощью специальных сервисов. С начала года количество абонентов, подключивших «пакеты» различных цифровых сервисов, выросло на треть.

«Мы наблюдаем изменение потребительских привычек – жители нашего региона стали планировать свой бюджет на цифровые сервисы в «пакетах», – рассказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – Так они получают доступ к многочисленным сервисам экосистемы и при этом существенно экономят. Активный рост числа подписчиков МТС Premium в Горном Алтае с начала года доказывает удобство и выгоду «пакетного» формата».

По данным МТС, жители республики набирают популярность экономичные предложения формата «оптом дешевле». Например, с начала года в Горном Алтае на 32% выросло количество подключений подписки МТС Premium, которая позволяет выгодно пользоваться комплексом цифровых сервисов. Абонент сразу получает большой пакет интернета, доступ к онлайн-кинотеатру KION, музыкальному сервису, дополнительное место в облачном хранилище, а также блокировку нежелательных звонков. Таким образом, «пакетное» подключение позволяет экономить до 8 000 рублей в год.

Кроме того, с начала года на 25 процентов увеличилось число пользователей сервисом МТС Cashback, который позволяет частично возвращать стоимость товаров и услуг. Таким образом абоненты получают возможность экономить еще больше.