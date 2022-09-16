После летних каникул Заксобрание снова принялось ставить ультиматумы местной исполнительной власти и обвинять команду губернатора, что та «держит камень за пазухой» при решении важнейших вопросов, затрагивающих бюджет. «Континент Сибирь» продолжает опрос влиятельных региональных депутатов о том, чего ждать от нового парламентского сезона в Новосибирской области.

ВАЛЕРИЙ ИЛЬЕНКО, председатель транспортного комитета Заксобрания Новосибирской области:

— Каким, по вашим ожиданиям, будет осенний сезон в Заксобрании? Какие обстоятельства повлияют на его характер, атмосферу, содержание?

— Безусловно, на политическую атмосферу влияют предстоящие выборы губернатора. Это ответственный момент для региона, депутатов, для партии «Единая Россия». Что касается Заксобрания, заседания осенней сессии будут проходить в обычном режиме, начнём принимать поправки в бюджет.

— Усилится ли, с вашей точки зрения, напряжение между командой губернатора и парламентским корпусом?

— Я бы не смотрел на ситуацию под таким углом. В депутатском корпусе настроение позитивное. Есть моменты, которые вызывают напряжение, в частности концессии. Но нет речи о явных противоречиях, противодействии какой-то из сторон. Рассматриваем вопросы, в чём-то пересматриваем — это работа, то есть, конструктив.

— Какова, на ваш взгляд, вероятность, что депутатские заседания будут сопровождать скандальные выступления? Какие вопросы вы бы выделили с точки зрения потенциального резонанса?

— Без дискуссий и споров не обойтись: депутаты отстаивают свою точку зрения, областное правительство — свою. У Заксобрания вызывают озабоченность концессионные соглашения. Мы задаём вопросы, если не получаем ответов, добиваемся их. Но всё это рабочие моменты, не считаю, что есть основания говорить об обострении, о вопиющем напряжении.

Я не готов сказать, возникнут ли скандальные ситуации, ждать ли резонансных выступлений, заявлений. Но точно знаю: мы достигнем компромисса и примем бюджет.

— Назовите важнейшие вопросы, обсуждение и решение которых стоят в плане на эту осень.

— Пока ещё не видел повестку, но основное — изменения в бюджет. Обсуждение по этому вопросу всегда остры, так как речь об основном документе области. Были опасения, что санкции ударят по экономике, но резкого ухудшения не произошло, не наблюдаю в этом смысле катастрофических провалов в Новосибирской области. Отдельные моменты требуют доработки, споры обязательно возникнут — они были, есть и всегда будут. Я уже 17 лет депутат, ни разу не было такого, чтобы мы не приняли или даже отложили принятие бюджета, как в некоторых других регионах. Депутаты и исполнительная власть Новосибирской области слышат друг друга.

— До решения каких проблем пока у депутатов «не дошли руки», но которые, по-вашему, тоже требуют внимания и рассмотрения Заксобранием?

— Один из приоритетных законов для депутатов и для региональной администрации — наказы. Исполнение ряда из них нам передвинули на конец созыва, мы с этим не согласны. Но видим, что по мере наполнения бюджета многие сдвинутые вопросы реализуются раньше. Конечно, выполнить абсолютно все наказы не получалось никогда. В дальнейшем при формировании бюджета сможем оценить ситуацию.

ДМИТРИЙ КОЗЛОВСКИЙ, председатель комиссии Заксобрания Новосибирской области по наказам избирателей:

— Каким, по вашим ожиданиям, будет этот сезон работы регионального парламента?

— Главные ожидания касаются принятия бюджета 2023 года. У нас заключено много концессий, и средств на наказы будет оставаться всё меньше. Наверное, возникнут споры. Многое зависит от денег в казне — сколько их будет, сейчас никто не знает.

— Возможно ли что обсуждение актуальных вопросов в Заксобрании усилит напряжение между губернаторским и парламентским корпусом?

— Смотря как сложится ситуация. На сегодняшний день мы нормально взаимодействуем. Депутаты обращают внимание на моменты, которые им не нравятся, говорят, что концессии — это дорого. Думаю, всё должно быть корректно. Губернатор руководит региональным отделением «Единой России», я тоже состою во фракции ЕР. Если областное правительство будет с нами работать открыто, можно рассчитывать на конструктивное сотрудничество. Главное, чтобы команда губернатора не держала больше камень за пазухой, как это произошло по инфекционной больнице — мы были просто в шоке от цифр, которые нам выкатила исполнительная власть.

Первая, сентябрьская, сессия станет показательной. На ней как раз региональному правительству предстоит отвечать на вопросы по концессиям.

— Какова, на ваш взгляд, вероятность, что депутатские заседания будут сопровождать скандальные выступления? Какие вопросы вы бы выделили с точки зрения потенциального резонанса?

— Нашей области нужны и поликлиники, и школы, и инфекционная больница, и четвёртый мост. Всё это понятно. На очереди онкодиспансер, реконструкция первой городской больницы. Мы увидели цену в 11 млрд рублей. Однако не известно, во сколько проект на самом деле обойдётся региону. А Заксобранию это важно, мы смотрим вперёд. Есть опасение, что такими темпами к 2025 году, к следующим выборам депутатов, на наказы денег вообще не останется. В прошлом году 15 млрд потрачено, в этом планировалось направить на наказы 17 млрд рублей. Это средства для всей Новосибирской области. Нам что в Кыштовке или в Купино говорить? Что мы строим поликлиники и школы в Новосибирске? Люди, которые живут в отдалённых от областного центра пунктах, ответят: а нам дорога нужна, фельдшерско-акушерские пункты. Поэтому некоторые концессионные соглашения стоит разрывать и строить объекты по 44 федеральному закону на областные деньги.

— Перечислите важнейшие вопросы, обсуждение и решение которых стоят в плане на эту осень.

— Принятие бюджета 2023 года и обсуждение концессий.

— До решения каких проблем пока у депутатов «не дошли руки», но которые, по-вашему, тоже требуют внимания и рассмотрения Заксобранием?

— Депутаты всегда обращались к правительству: остановитесь, хватит концессии заключать, давайте искать другие механизмы. Нас не слушали, поэтому возникло напряжение между правительством и депутатами Новосибирской области. Мусорная концессия заключена в 2017 году — ничего не сделано. Концессия по поликлиникам — с 2019 года, ничего не готово. А регион должен ждать и добавлять им денег?