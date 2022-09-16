Подозреваемого в мошенничестве новосибирского депутата Сидоренко отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска вынес постановление о заключении под домашний арест депутата Законодательного собрания региона Ивана Сидоренко, задержанного по обвинению в мошенничестве накануне. Мера пресечения будет действовать до 13 ноября.

Постановление в законную силу пока не вступило, отмечают в судебном департаменте Новосибирской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, депутат признал вину и погасил ущерб.

Напомним, что депутат Заксобрания Новосибирской области Иван Сидоренко, также являющийся генеральным директором строительной компании «Энергомонтаж», был задержан 15 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Днём ранее у парламентария провели обыски.

По данным источников «Континента Сибирь», уголовное дело в отношении депутата связано с махинациями с земельным участком в Новосибирске площадью около 2 га, на который Сидоренко якобы оформил фиктивные документы, передав их мэрии. Согласно этим документам, на участке должен располагаться объект недвижимости, что даёт преимущественное право выкупа земли по льготной стоимости без торгов.

Ущерб от мошеннических действий, нанесённый городской администрации, составил более 160 млн рублей.

Как отмечают источники, в уголовном деле фигурирует компания «Новоторг-Сиб», находящаяся под руководством Ивана Сидоренко. В 2020 году арбитражный суд Новосибирской области рассматривал иск мэрии Новосибирска к этой организации. Согласно документам суда, в 2013 году городские власти предоставили компании участок около 2 га в аренду для строительства торгового центра, а позже заключили с ней договор купли-продажи земли на основании якобы имеющегося там сооружения площадью 5,1 тыс. кв. м. Однако в 2019 году в муниципалитете выяснили, что объект на участке отсутствует, и на его ввод разрешение не выдавалось.