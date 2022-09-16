Депутат Госдумы обвинил во лжи новосибирского мэра после демонтажа памятной стелы

Депутат Госдумы РФ VIII созыва от «Единой России» Александр Хинштейн отреагировал на высказывание мэра Новосибирска Анатолия Локтя, объяснившего демонтаж стелы в честь победы в Великой Отечественной войне заявлением ветеранов.

Напомним, что в Новосибирске разгорелся скандал, связанный с демонтажом стелы в честь героев Великой Отечественной войны – монумент убрали с территории вблизи ТРЦ «Ройял Парк» в рамках расчистки площадки под строительство апарт-отеля в конце прошлого года, земельный участок этой площадки принадлежит компании СЗ «Ситистрой» Андрея Добринского. На этой неделе прокуратура инициировала проверку по факту демонтажа, а СКР по региону возбудил уголовное дело.

На комментарий мэра Анатолия Локтя, который он дал в ходе «часа прессы» 14 сентября, отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Хотя СКР возбудил уголовное дело, а прокуратура ведёт проверку — чиновники продолжают упорствовать в своём вранье. Теперь мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявляет, что стелу переносят по просьбе самих же ветеранов. Правда, это полностью противоречит хронологии событий и здравому смыслу. Ранее власти не скрывали, что земля им понадобилась под строительство гостиницы», — написал политик в Telegram 15 сентября.

Комментируя журналистам ситуацию, Анатолий Локоть сообщил, что монумент был демонтирован для его реставрации. По словам градоначальника, впоследствии памятник будет установлен на новом, «более выигрышном» месте – возле госпиталя ветеранов в Заельцовском районе. При этом мэр подчеркнул, что инициатива разместить стелу на этой территории исходила от районного совета ветеранов.

«Есть обращение совета ветеранов Заельцовского района, которые провели пленум на эту тему. Они обсуждали несколько площадок, на которых бы стела, с их точки зрения, выглядела более выигрышно, интересно. Обращение это состоит в том, чтобы установить её на площадке госпиталя №2 в Заельцовском районе», — сказал Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 14 сентября.

Стоит отметить, что, инициируя доследственную проверку по факту демонтажа стелы, глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на опасения жителей города относительно нового месторасположения монумента. И только после этого в мэрии сообщили о том, что с участием ветеранов Заельцовского района были рассмотрены варианты будущей дислокации памятника.