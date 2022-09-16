Минстрой Новосибирской области назначил главного архитектора региона

В Новосибирской области назначен заместитель министра строительства — главный архитектор региона. Им стал 49-летний Иван Фаткин, ранее занимавший пост главного художника областного центра и другие должности в городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, на новой должности Иван Фаткин займётся урегулированием спорных вопросов в сфере архитектуры и градостроительства, а также обеспечением взаимодействия архитекторов и художников «в целях повышения эстетической ценности застройки Новосибирской области».

Иван Фаткин родился в 1973 году, окончил Новосибирскую государственную архитектурно-художественную академию (НГУАДИ) по специальности «Дизайн архитектурной среды». С 1997 года работал в новосибирских организациях, занимающихся архитектурным проектированием и дизайном. С 2013 года работал в администрации Октябрьского района и департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, в период с 2019 по 2022 год служил заместителем начальника управления архитектурно-художественного облика города – начальника формирования городской среды.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирский краеведческий музей покинул его руководитель Андрей Шаповалов.