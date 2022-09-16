Когда дадут тепло в Новосибирске: график подключения к отоплению

В Новосибирске стартовал отопительный сезон. Как рассказали в Сибирской генерирующей компании, подключение домов к теплоснабжению будет проходить в три этапа – публикуем график.

Напомним, что распоряжение о начале отопительного сезона в Новосибирске мэр Анатолий Локоть подписал 12 сентября. Согласно документу, тепло поэтапно поступит во все дома областного центра с 15 сентября.

В Сибирской генерирующей компании подготовились к подаче тепла ещё в начале месяца. Тогда к отоплению были подключены объекты по индивидуальным заявкам, в основном это социальные учреждения.

В период с 19 по 20 сентября к отоплению подключат:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской

ТЭЦ-3: ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-ой Гвардейской Дивизии, Западный и Юго-Западный жилмассив, ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина.

ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной , В.Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, ул. Республиканская, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна.

Котельные:

Котельная АО «Электросигнал»: ул. Большевистская, ул. Добролюбова.

Котельная ИП «Хамидуллина Е.Н.»: ул. Малыгина.

Котельная ФГКУ комбинат «Восход»: ул. Хилокская.

Котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»: ул. Ногина.

Котельная ООО «ТСП-Сиб»: ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская.

Котельная ООО «ТГК»: микрорайон Зеленый бор.

ЛК №10: ул. Европейская.

ЛК №14: 4-й Пятилетки.

ЛК №15: ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова.

ЛК №19, 20: ул. Старое шоссе, ул. Зональная.

ЛК №28: ул. Прокопьевская.

ЛК №42: территория Военного санатория «Ельцовка».

ЛК №45: ул. Большая.

ЛК №48: Бердское шоссе.

21-22 сентября теплоснабжение поступит в дома следующих зон теплоснабжения:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Плахотного, ул. Блюхера(четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковскаяул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Советская, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова

ТЭЦ-3: ул. Плахотного, ул. Пархоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20 Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, частично Затулинский ж/м ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев.

ТЭЦ-4: ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-ый переулок, 2-ой переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповская, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Объединения, ул. Макаренко.

ТЭЦ-5: пр. Дзержинского, ул.Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, Вокзальная магистраль, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая.

ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова,ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.

23-24 сентября отопление появится в домах на этих территориях:

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя. ул. Немировича –Данченко, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая, Ж/к Панорама

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект

ТЭЦ-3: ул. Вертковская, ул. Степная, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко, ул. Станиславского, Северо –Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова ( УО «Рихард» и ЖСК «Старт» и Матрёшкин двор).

ТЭЦ-4: ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская, ул.Весенняя, ул.Дачная, ул.Д.Донского, ул.Перевозчикова, ул.Вавилова, ул.Жуковского.

ТЭЦ-5: ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Ядринцевская, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ядринцевская, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская.