В Новосибирской области организовали площадку для мусора после вмешательства прокуратуры

В Доволенском районе Новосибирской области ввели в эксплуатацию площадку для накопления твёрдых коммунальных отходов. Ранее по требованию прокуратуры суд предписал районному сельсовету решить проблему с несанкционированными свалками.

Площадка для твёрдых коммунальных отходов в Доволенском районе была создана на средства министерства ЖКХ и энергетики региона по муниципальному контракту.

Неисполнение законодательства об отходах со стороны местного самоуправления установила прокуратура муниципального образования. По данным надзорного ведомства, в районе не было площадки для содержания ТКО, в результате чего мусор накапливался на стихийных свалках.

«В связи с нарушением требований федеральных законов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» прокуратурой района в Доволенский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Доволенского сельсовета по созданию места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов и понуждении к его созданию», — рассказали в региональной прокуратуре 16 сентября.

Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их.

Ранее сообщалось о том, что в 2023 году планируется выделить федеральные средства на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Новосибирской области.