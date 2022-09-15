В Новосибирске открылась модельная библиотека с патриотическим уклоном

Новосибирскую библиотеку имени Бориса Богаткова модернизировали по нацпроекту «Культура» и открыли в статусе модельной. Здесь появились интерактивный стол с картой Новониколаевска, шлем виртуальной реальности и пространство для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

Открытие библиотеки в новом статусе состоялось 15 сентября.

Как сообщает правительство Новосибирской области, в учреждении проведён ремонт, обновлён книжный фонд и закуплено интерактивное оборудование. На это цели было выделено 5 млн руб. из федерального бюджета, а также дополнительное финансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Книжный фонд библиотеки пополнен на 4 тыс. новых экземпляров.

В рамах модернизации в учреждение закуплены интерактивная доска, информативный киоск, шлем виртуальной реальности, создан уникальный интерактивный стол с краеведческой картой Новониколаевска 1983-1912 год, а на прилегающей территории обустроен Библиотечный сквер.

В библиотеке также открылись центр открытого доступа в интернет, оборудование пространство для читателей с ограниченными возможностями здоровья, работают абонемент «Библиомикс» и конференц-зал «Креатив-территория» для встреч с творческими людьми, коворкинга, лекций, семинаров, интеллектуальных игр, литературно-музыкальных вечеров и квартирников.

Кроме того, в учреждении работает комната памяти «Блиндаж», где выставлены архивные материалы и документы времён Великой Отечественной войны, а также тематические инсталляции. Здесь также оборудована фотозона с подиумом и подлинными экспонатами – военной формой, каской, полевой сумкой и трубкой связиста.

Планируется, что основным направлением работы обновлённой библиотеки станет историко-патриотическое воспитание молодёжи.

В учреждении уже реализуется программа патриотического воспитания «Летопись мужества». На базе библиотеки также работает Клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова и проводится Всероссийский конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова, организованы выставки работ молодых художников и студии стендового моделирования.

По словам заместителя министра культуры Новосибирской области Евгения Сазонова, это уже 16-я модельная библиотека в регионе и первая из открытых в областном центре в текущем году. Предполагается, что к концу года их количество в регионе вырастет до 20.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирском музыкальном театре планируют отремонтировать помещения.