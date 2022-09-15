Темпы уборочных работ в Новосибирской области по сравнению с прошлым годом выросли – минсельхоз региона

В Новосибирской области завершается уборочная кампания, стартовавшая в конце июля. По словам главы областного министерства сельского хозяйства Евгения Лещенко, валовый сбор зерна в регионе в этом году превысит три миллиона тонн при прогнозируемом показателе в 2,8 миллиона тонн.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко проконтролировал темпы уборки и технического переоснащения сельскохозяйственного производства в ходе пресс-тура в ЗАО «Птицефабрика «Посевнинская» 15 сентября.

По данным областного минсельхоза, сегодня в Новосибирской области 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию. По убранной площади зерновых культур лидируют Сузунский (89,3%), Купинский (88,3%) и Здвинский (79,6%) районы. Наивысшая урожайность зафиксирована в Колыванском (39,2 ц/га), Коченёвском (30,9 ц/га) и Маслянинском (30,8 ц/га) районах.

«Изначально мы прогнозировали валовый сбор на уровне 2,8 млн тонн зерна, сейчас же прекрасно понимаем, что превысим трёхмиллионный рубеж. Ну а в целом хочу сказать, что внешнее санкционное давление по большому счёту не повлияло на ход ярового сева в регионе. Мы стараемся преодолевать все сложности при уборке урожая текущего года. Во-первых, хочу сказать, что к уборке мы приступили немного раньше прошлогодних сроков, первые комбайны у нас вышли в поле 27 июля. Во-вторых, на опережающие темпы повлияло заблаговременное приобретение техники и необходимых запчастей. В текущем году по решению губернатора Новосибирской области два раза выделялись дополнительные средства на техническое переоснащение в сельском хозяйстве, общая сумма превышает два миллиарда рублей», – отметил в ходе пресс-тура Евгений Лещенко.

Всего в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», содержащей более 40 различных направлений поддержки сельхозпроизводства, до аграриев региона доведено более 3,1 млрд рублей. Это значительно больше, чем годом ранее.

По словам Евгения Лещенко, для уборочной кампании этого года характерно высокое качество зерна. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области, по состоянию на 8 сентября пшеница третьего класса составила 85,7%, 4 класса – 8,7%, 5 класса – 5,6%. Всего проанализировано качество 177,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы яровой и озимой 114 тыс. тонн.

«Сейчас на рынке зерна наблюдается некоторая турбулентность ценообразования. Но мы над этим вопросом активно работаем, тесно сотрудничаем с сельхозтоваропроизводителями. Сформировали свои предложения, которые направили в Минисельхоз РФ для того, чтобы мы могли наиболее эффективно реализовать наше зерно в первую очередь за пределами РФ», – подчеркнул министр.

В ЗАО «Птицефабрика «Посевнинская» Черепановского района на сегодняшний день скошено и обмолочено 7,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор составил 23,1 тыс. тонн. Весь собранный урожай в основном планируется использовать на корм для птиц.

Напомним, что в 2021 году новосибирские аграрии побили собственный рекорд по темпам закупки новой сельхозтехники.