Инфекционную больницу в центре Новосибирска на улице Семьи Шамшиных еще не снесли, а застройщики уже начали обсуждать, что некие силы продавливают решение о передаче им земли без открытых торгов. «Континент Сибирь» постарался проверить, имеют ли под собой основание эти разговоры.

Участок земли под городской инфекционной клинической больницей №1, расположенной на улице Семьи Шамшиных, 40 в Новосибирске, приобрела привлекательность для застройщиков, как только стало известно, что здание, построенное еще в 1904 году, будут сносить. В 2020 году было принято решение о строительстве нового здания, куда переедет это медучреждение.

Новую инфекционную больницу строят в поселке Садовый на выезде из Новосибирска по Северному объезду. Недавно на стройплощадке побывали депутаты новосибирского Заксобрания и убедились, что работы идут полным ходом. К концу года больница будет готова к оснащению медицинским и другим оборудованием. А это значит, что в следующем году здание старой инфекционки должно освободиться, как и земля под ней.

Земельный участок общей площадью 2,5 га под инфекционной больницей еще в 2013 году был передан в собственность Новосибирской области (постановление правительства региона от 12 апреля 2013 года N 175-рп). Сегодня его стоимость согласно Публичной кадастровой карте РФ – 192 727 867 рублей. Однако рыночная стоимость участка, по оценке строительного сообщества, на торгах может перевалить за миллиард рублей. Слишком это многообещающее приобретение для застройщиков в городе, испытывающем острую нехватку свободной земли в самом центре.

Одним из первых публично на землю под инфекционной больницей еще в прошлом году обратил внимание председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Он во время обсуждения строительства новой больницы по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на комитете по бюджету в ноябре 2021 года предложил провести публичный аукцион. Средства, полученные от продажи земли на Семьи Шамшиных, по мнению Андрея Шимкива, можно было бы направить на погашение затрат по ГЧП: «Центр города, для застройщиков – лакомый кусок. Суммы должны быть серьезные. Тем самым мы снизим нагрузку на бюджет, уменьшив выплаты по этому соглашению в будущем».

Тем временем к началу осени этого года в строительном сообществе начала циркулировать информация, что некий застройщик продавливает решение о предоставлении ему этой земли без торгов. Механизмы для этого есть. Тот же масштабный инвестиционный проект (МИП) очень для этого подойдет. При реализации МИП (один из критериев – строительство не менее 10 тыс. кв. м жилья) земельный участок предоставляется в аренду без проведения торгов. На условиях анонимности один из застройщиков рассказал, что у него есть информация, что вопрос решен, и землю под инфекционкой на торги выставлять не будут. Правда, застройщик отказался назвать, кто же является бенефициаром, намекнув на структуру, которая за последние три года скупила одни из лучших участков земли в Новосибирске.

Опрошенные «Континентом Сибирь» участники строительного рынка жилья подтвердить или опровергнуть слухи не смогли. Однако все заверили, что интерес к этому участку городской земли высокий, поэтому нельзя исключать каких-то закулисных переговоров.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области, на текущий момент «участок земли сформирован, имеет все характеристики и состоит на кадастровом учете, однако дальнейшая судьба объекта и земли не обсуждалась».

Тем временем вопрос по высвобождающемуся участку земли на улице Семьи Шамшиных вновь зазвучал в стенах Заксобрания. «Не отдавать ни по масштабным инвестиционным проектам, ни бесплатно, без торгов, а выставить на обычные торги, хорошо отторговать, заработать денег в бюджет», – предложил депутат Вадим Агеенко 14 сентября на комитете по строительству, ЖКК и тарифам при обсуждении вопроса по концессиям. В итоге комитет принял решение – рекомендовать правительству Новосибирской области «реализовать земельный участок под существующей инфекционной больницей на конкурсной основе по рыночной цене в целях пополнения областного бюджета».

Андрей Шимкив подтвердил «Континенту Сибирь», что его позиция, высказанная в прошлом году, не изменилась. «Нет сомнений в необходимости продажи участка в центре города под старым зданием больницы. Продажи, подчеркну, на открытых торгах. Земля здесь дорогая и доходы от ее продажи можно было бы направить и на строительство нового здания инфекционной больницы, и на любой другой социальный объект. Мое предложение о честных, открытых торгах поддерживают большинство депутатов. И с точки зрения экономики, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения открытости решений власти», – отметил председатель Заксобрания Новосибирской области.