В третьем по численности городе Новосибирской области открыли еще один парк

В Искитиме завершено благоустройство общественного пространства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Новый парк в Индустриальном микрорайоне города стал четвертым по счету зеленым пространством, созданным по программе «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня, 15 сентября, представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области проинспектировали завершение работ на объекте. В новом парке обустроены и заасфальтированы дорожки, произведена выкладка брусчатки, созданы спортивная, детская площадки и площадка для выгула собак, установлено спортивное оборудование, навесы и лавочки, а также смонтировано наружное освещение.

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, на строительство парка было направлено 20 млн рублей из федерального и областного бюджетов. «Это совершенно новое общественное пространство, в котором предусмотрены площадки для разного вида отдыха, в том числе для спорта и прогулок с собаками. Новый парк – четвертое общественное пространство в Искитиме, благоустроенное за счет федеральных средств. В прошлом году был завершен большой парк «Южный». Таким образом, сейчас в каждом микрорайоне Искитима создана современная парковая зона».

Всего в 2022 году в Новосибирской области по федеральному проекту «Жилье и городская среда» приведут в порядок 185 объектов, из них 116 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 69 общественных пространств. Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, на 86 объектах работы полностью завершены, на остальных – в стадии завершения.