Правилам безопасности на дорогах учат школьников Троллейного жилмассива в Новосибирске

При поддержке депутатов новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» с участием представителей городского ГИБДД на Троллейном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска прошло ежегодное мероприятие «Маршрут безопасности», где школьникам младших классов в игровой форме провели занятия по соблюдению правил дорожного движения на дороге. Место проведения — возле дома по ул. Новосибирская, 12 — было выбрано не случайно, ведь там оборудована целая специализированная площадка с дорожными знаками, светофорами и «зеброй».

Как отметила классный руководитель 2 «А» класса школы № 92 Евгения Кротова, подобные мероприятия очень важны как для детей, так и для взрослых. «Дети ежедневно проговаривают правила дорожного движения на «минутках безопасности», где обсуждаются маршруты до школы и обратно домой, — рассказала преподаватель. — У каждого школьника в дневнике отмечен индивидуальный путь, по которому он должен передвигаться для своей безопасности, с соблюдением правил на дороге».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский поделился, что совместно с депутатом Совета депутатов Новосибирска Денисом Кулиничем на своем округе проводит различные мероприятия. Одно из них — в «Городке безопасности», построенном три года назад совместно с депутатами и жителями дома по ул. Новосибирская, 12. Участие в мероприятии принимают сотрудники госавтоинспекции.

«Городок построен для того, чтобы ребятишки изучали правила дорожного движения, и мы здесь постоянно проводим подобные обучающие занятия, поскольку они очень нужны. У нас на дорогах происшествия происходят довольно часто, и, к сожалению, с участием детей в том числе. И для того, чтобы проводить со школьниками профилактическую работу, ГИБДД идет навстречу нам и помогает обучать детей внимательности на дорогах. При этом и родители тоже довольны», — подчеркнул он, уточнив, что инициатива создания городка исходила от жителей дома, которую поддержали депутатский корпус и ТОС «Троллейный».

Депутат добавил, что на Троллейном жилмассиве находятся шесть садиков, две школы и гимназия, вместе с тем улица Новосибирская, безусловно, представляет опасность, если быть невнимательным и не соблюдать правила безопасности. «Это одна из оживленных улиц с большим количеством магазинов, соответственно, автомобилей здесь тоже немало. При этом пешеходных переходов здесь всего два, и есть очень большая опасность именно транспортных происшествий с участием пешеходов», — уточнил он.

По словам депутата Совета депутатов Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дениса Кулинича, это мероприятие в первую очередь учит правильному поведению детей на дороге и внимательности, что, безусловно, очень важно. Он также уточнил, что идея создания «Городка безопасности» появилась благодаря активному местному жителю Юрию Клячину — старшему дома по адресу ул. Новосибирская, 12, и несколько лет назад благодаря исполнению наказов он появился.

«Ребенок, идя в школу, является участником дорожного движения, и он должен знать, как переходить дорогу правильно, должен учиться внимательности. Это все-таки очень важно. Совместно с представителями ГИБДД и депутатами Заксобрания мы решили ежегодно проводить подобные мероприятия по профилактике безопасности детей на дороге», — поделился он, уточнив, что, как правило, такие мероприятия проводятся либо в День защиты детей, либо в начале сентября, когда дети идут в школу.

Самое активное участие в мероприятии приняли ученики 2-го класса 92-й школы. Вместе с сотрудниками ГИБДД они в игровой форме повторили правила дорожного движения, собирали из пазлов дорожные знаки и даже побывали в роли водителя и пассажиров автобуса, который должен был пройти по маршруту, не задев дорожные конусы. По окончании всех участников ждали памятные и полезные подарки, включая светоотражающие наклейки, которые можно прикрепить на одежду или рюкзак, чтобы в темное время суток школьников было видно на проезжей части.

Старший госинспектор безопасности дорожного движения ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирску Ирина Новак подчеркнула, что сотрудники госавтоинспекции проводят подобные профилактические мероприятия по транспортному травматизму, привлекая внимание школьников, их родителей и других участников дорожного движения к детям и их поведению на дороге. Дети, как отметила сотрудница ГИБДД, легче воспринимают информацию в игровой форме, чем лекции, поэтому проще с ними поиграть, вспомнить и проговорить все правила дорожного движения, а «Городок безопасности» — идеальное для этого место.

По словам инспектора, чаще всего дети на дорогах допускают ряд нарушений: это переход проезжей части в неположенном месте, преимущественно вне зоны пешеходного перехода, перебегают проезжую часть, а не идут по ней, а также переезжают проезжую часть на велосипедах и самокатах.

Добавим, что недавно в Ленинском районе Новосибирска прошло выездное заседание рабочей группы «Безопасные маршруты следования детей к образовательным учреждениям», которая была создана в Совете депутатов Новосибирска. Во время мониторинга проблемных участков были приняты решения, призванные обезопасить школьников. Так, две школы в Ленинском районе города — № 67 и № 48, расположенные на ул. Титова, находятся в непосредственной близости от очень оживленной магистрали. В связи с этим есть определенные неудобства, связанные с переходом данной улицы, из-за интенсивного автомобильного движения. Поэтому сейчас там проводятся мероприятия по переносу остановочной платформы ближе к школе № 67, чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться к месту учебы.

Напомним, что в начале сентября в рамках реализации «Народной программы» партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Новосибирска состоялось выездное совещание на площадке строительства новой школы на 1100 мест. Депутаты, подрядчики и общественники провели осмотр объекта, а также ознакомились с ходом строительных работ, обсудив возможные проблемы, потенциальные риски и вопросы по школе.