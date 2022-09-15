Новосибирская компания попала под уголовное дело о подложных документах в Красноярском крае

По материалам Норильской транспортной прокуратуры в Красноярском крае возбуждено уголовное дело о предоставлении подложных документов при участии в конкурсе на заключение госконтракта, речь шла о строительстве системы связи для Северного морского пути. Под подозрение попала компания из Новосибирской области.

Уголовное дело о предоставлении подложных документов на конкурс по выбору подрядчика на подготовку ПСД и строительство объектов глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути – береговой станции «Диксон» службы НАВТЕКС возбуждено по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура 15 сентября.

По данным надзорного ведомства, в 2022 году новосибирская строительная организация подала заявку на участие в конкурсе. При этом в ней были указаны недостоверные данные о работах, которые якобы были ранее выполнены компанией.

По данным сайта госзакупок, федеральное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» объявило конкурс на строительство системы связи в феврале. Заявка была подана только одна – от новосибирской компании «Специализированное монтажно-наладочное управление 54», с которой в итоге был заключён контракт на 134,5 млн рублей. Однако 13 сентября договор был расторгнут в одностороннем порядке.

Гендиректором и совладельцем ООО «Специализированное монтажно-наладочное управление 54», по данным информационно-аналитической системы «СПАРК», является Василий Гусев (83% акций). Ему также принадлежит московское АО «УК «Новый капитал» (100%) и ООО «Каспийские инновационные технологии» (менее 50%).

Ранее сообщалось о том, что ТУАД взыскало с новосибирских подрядчиков 22 млн рублей за плохое качество дорожных работ.