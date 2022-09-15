Экс-главу градостроительного управления мэрии Иркутска приговорили к колонии за взятку

Суд в Иркутске вынес приговор бывшему руководителю управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике мэрии города за получение взятки. Экс-чиновнице назначено наказание в виде девяти лет колонии.

По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) 48-летняя экс-глава ведомства приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом более 2,3 млн рублей и лишением права занимать определённые должности в течение шести лет, сообщили в прокуратуре региона 15 сентября.

По данным суда, в апреле 2015 года женщина согласовала и подписала застройщику проектную документацию на возведение многоквартирного жилого дома в Иркутске, несмотря на наличие препятствий и изменений градостроительного плана. За это она получила денежное вознаграждение в 1 млн рублей.

В июне 2015 года в качестве взятки с сыном чиновницы, неосведомлённом о преступном характере действий, был заключён договор переуступки на однокомнатную квартиру за 1,2 млн рублей в строящемся доме. При этом застройщик передал документы, подтверждающие факт внесения денег в кассу предприятия.

Напомним, что в Красноярском крае фигурантами дела о взяточничестве стали сотрудница ФСН и экс-полицейский.