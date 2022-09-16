Богатый ассортимент, или Почему стоит выбрать квартиру у компании «Расцветай»

Немногие из новосибирских застройщиков могут похвастать такой широкой линейкой предложений, как у ГК «Расцветай». Среди 4000 квартир, которые сегодня вывел на рынок «Расцветай», можно найти жилье на любой вкус и ценовые предпочтения.

Вот уже несколько лет подряд ГК «Расцветай» занимает первые места в региональных рейтингах по объему жилья, введенного в эксплуатацию. За время присутствия на рынке застройщику удалось значительно нарастить портфель проектов, некоторые из них становятся знаковыми в своем сегменте. Разнообразная линейка предложений позволяет выбрать квартиру в удобной локации Новосибирска как на правом, так и на левом берегу.

В линейке предложений компании «Расцветай» — жилье как бизнес-класса, так и категории «стандарт». Стоимость квартир начинается от 2,6 млн. Всего на новосибирском рынке жилья представлено 4000 квартир. «По суммарным объемам строительства в Новосибирске ГК «Расцветай» — один из лидеров. По сравнению с другими компаниями, у этого застройщика также широкая ассортиментная полка, включающая весь сегмент жилья: от бизнес-класса до категории «стандарт», — отметил в беседе с «Континентом Сибирь» независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Как подчеркивают в компании, каждый жилой комплекс — это более 20 различных планировок. У застройщика можно приобрести квартиры с панорамным угловым остеклением или окнами в ванных комнатах. В квартирах предусмотрены места для хранения вещей, гостевые и приватные зоны, а также увеличенная площадь окон. Однако при этом жилье от ГК «Расцветай» объединяет общая черта — планировочные решения отличаются функциональностью, грамотным зонированием и хорошей освещенностью квартир.

Кроме того, все жилые комплексы Группы компаний объединяет современный подход к формированию придомовых территорий. У каждого дома — благоустроенный двор с зонами для отдыха, занятий спортом и детскими площадками.

На правом берегу особого внимания заслуживают проекты Дом ALMOND, «Расцветай на Красном» и «Сакура-парк». Эти жилые комплексы отличает выгодная локация — центр города со всеми преимуществами, которое дает проживание вблизи театров, крупных торговых центров, станций метро, городских парков, медицинских и образовательных учреждений.

Дом ALMOND отвечает всем критериям бизнес-класса. Покупатели оценят квартиры с террасами, потолками 3,3 метра и лобби, выполненным из премиум-материалов.

«Локация жилого комплекса «Сакура-парк» привлекательна видовыми квартирами, близостью к центральной части города, к транспортной инфраструктуре. Я бы рекомендовал жилой комплекс для молодых пар, для холостяков, для тех, кто работает в центре: рядом друзья, инфраструктура», — отметил в беседе с «Континентом Сибирь» эксперт по новостройкам АН «Жилфонд» Григорий Якобсон.

Эта характеристика также соответствует таким проектам компании «Расцветай», как «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Авиастроителей». Развитая социальная и транспортная инфраструктура локаций, современная архитектура, шаговая доступность до парковых зон делают комплексы комфорт-класса привлекательными как для семей с детьми, так и для активных молодых людей.

А вот просторные трехкомнатные квартиры в сданном проекте «Расцветай на Шамшиных» подойдут тем, кто хочет организовать жизнь семьи в одной локации, — рядом престижные школы, две станции метро, Центральный парк, одним словом, в распоряжении жителей этого комплекса вся богатая инфраструктура центра Новосибирска.

Проживание в квартале «Расцветай на Обской», который уже готов, — это пробежки, езда на велосипедах и размеренные прогулки вдоль реки по Михайловской набережной, уже ставшей одной из достопримечательностей Новосибирска.

Особого внимания в линейке предложений ГК «Расцветай» заслуживают жилые комплексы дочернего бренда «Акация». Жемчужиной «Акации» можно назвать квартал «Сосновый бор», расположенный на берегу Оби. Квартиры в этом проекте подойдут тем, кто хочет каждый день наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.

Кварталы «Акация на Игарской» и «Цветной бульвар» — проекты комплексной застройки по принципу «город в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха. Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — все расположено внутри квартала.

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска в Санкт-Петербург, застройщик предлагает «Расцветай в Янино». Квартал расположен в зеленом районе Янино-1 (Ленинградская область). Жилой комплекс возводится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в четырех минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станций метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

Приобретая квартиру в ГК «Расцветай», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика, кроме того, на некоторые проекты действует программа субсидированной ипотеки.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7(383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Телеграм-канал Застройщики: ООО «СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Сакура», ООО «СЗ «Астра», ООО «СЗ «Лаванда», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Аквамарин», ООО «СЗ «Ирис». Проектные декларации: наш.дом.рф.

Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ»; ПАО Сбербанк; АО «Альфа-Банк» и др..

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