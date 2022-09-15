Мэрию Красноярска покидает ещё один руководитель

С поста главы департамента городского хозяйства мэрии Красноярска уходит Алексей Фоминых, сообщает издание «Проспект Мира» со ссылкой на подтверждение муниципалитета. Последний рабочий день чиновника – 15 сентября.

О причинах отставки Алексея Фоминых не сообщается. Его обязанности в городской администрации будет временно исполнять заместитель главы департамента по инженерной инфраструктуре Николай Мухин.

Алексей Фоминых занял должность руководителя департамента городского хозяйства в августе 2020 года. Карьеру в администрации Красноярска он начал в 2015 году. В мэрии Фоминых работал юрисконсультом, а также начальником отдела и заместителем руководителя по правовым вопросам в городском управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Напомним, что после ухода Сергея Ерёмина с поста мэра Красноярска в конце июля администрацию города постепенно покинули вице-мэр по информационной политике Ирина Самсонова, вице-мэр по вопросам градостроительства и размещения временных объектов Олег Животов и глава департамента градостроительства Максим Волков.

13 сентября по итогам выборов новым главой города стал Владислав Логинов.