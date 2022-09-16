Стала известна дата выхода продуктовой сети SPAR в Кузбасс

Первый магазин SPAR в Кемерове запланирован к открытию 10 ноября. Как и предсказывал «Континент Сибирь», его запустит кемеровская сеть «Бегемаг». Всего в регионе может быть открыто 10 магазинов под брендом SPAR.

«Договор со SPAR мы заключили еще в декабре 2021 года. Открытие первого магазина намечено на 10 ноября. Сроки пришлось сдвигать из-за проблем с логистикой: поставщики не успевают довезти нам необходимое оборудование, – отметил в интервью федеральному проекту Retail.ru директор и соучредитель сети «Бегемаг» Сергей Вилков. – Это будет магазин площадью 800 кв. м. Речь о собственном здании в микрорайоне Лесная Поляна, мы недавно его достроили. Это развивающийся район, который активно застраивается. Аудитория там постоянно растет».

По его словам, если «Бегемаг» работает в сегменте «средний», а SPAR будет работать в сегменте «средний плюс». «При получении франшизы мы утвердили план на 10 магазинов в нашем регионе. Сейчас мы строим еще два объекта, которые в перспективе также может занять Spar. Но еще одна тенденция последнего времени, связанная с ситуацией на рынке – перетекание покупательской аудитории в дискаунтеры. Так что, повторюсь: мы будем смотреть на результаты, которые покажет первый магазин», – пояснил Сергей Вилков.

Cеть универсамов «Бегемаг» была создана в 2000 году и на сегодня насчитывает 67 магазинов, более 80% из которых работают в Кемерове. По данным сайта компании, ежедневно магазины «Бегемага» посещает более 65 000 покупателей. Торговая сеть «Бегемаг» — это магазины формата «у дома». В универсамах представлен широкий ассортимент продукции собственного производства — фирменной выпечки и готовой кулинарной продукции. По данным Rusprofile, учредителями ООО «Универсамы Бегемаг» являются основатель компании Алексей Жилинков (80%) и Сергей Вилков (20%), занимающий пост директора торговой сети. По данным Rusprofile, выручка этого юрлица за 2021 год составила 6,7 млрд рублей, прибыль — 105 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже не первый выход SPAR в Кузбасс. С конца 2014 года по 2016 год магазины под брендом SPAR в Кемеровской области развивала сеть «Регионмарт» . Однако впоследствии супермаркеты были закрыты из-за финансовых сложностей самого ритейлера, признанного банкротом в 2017 году.

Помимо Кузбасса SPAR также вынужденно ушел из Иркутской области и Красноярского края. На сегодня SPAR представлен в Омской, Томской и Новосибирской областях. В первом регионе его представляет торговый дом Шкуренко (также развивает магазины «Низкоцен», «Победа»), а в оставшихся двух – томская ГК «ЛАМА» (также развивает магазины «Хороший выбор», «Первоцен»). В Новосибирск она вышла в 2021 году. В 2022 году стало известно о закрытии двух магазинов SPAR в Дзержинском районе города. В настоящее время, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 16 магазинов SPAR, в Томске – 10, в Омске — 7.

«На мой взгляд, перед «Бегемагом» стоит непростая задача. Достаточно сложно возвращать тот или иной бренд на рынок даже с новым собственником. Сейчас очень красивые магазины отпугивают покупателя с доходом ниже среднего . Поэтому необходимо правильно доносить философию SPAR, и верно определять ассортиментную матрицу, непосредственно под покупателя Кемерово», — делится мнением с «Континентом Сибирь» участник сибирского рынка ритейла на условиях анонимности.