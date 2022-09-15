Депутат Заксобрания Новосибирской области Сидоренко задержан по делу о мошенничестве

Депутата Законодательного собрания Новосибирской области, гендиректора строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко задержали по делу о мошенничестве. Накануне правоохранители провели обыски в одной из компаний парламентария.

О задержании депутата Заксобрания Новосибирской области, генерального директора строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 14 сентября стало известно, что в отношении парламентария возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«[Сидоренко задержан] на 48 часов. Завтра [состоится] вынесение судом меры пресечения», — сообщает агентство.

ГК «Энергомонтаж» входит в топ-5 крупнейших застройщиков Новосибирска по количеству введенных квадратных метров жилья. 4 августа 2022 года компания отметила свое 30-летие. Застройщика поздравляли первые лица Новосибирской области и города, коллеги и бизнес-партнеры. За время присутствия «Энергомонтажа» на рынке было построено более миллиона квадратных метров жилья. Среди проектов застройщика — квартал INFINITY на Красном проспекте, микрорайон «Приозерный», городская поликлиника №29, две школы, 5 детских садов, храм во имя святого апостола Андрея Первозванного, коммерческие и производственные объекты. Сегодня в группу компаний «Энергомонтаж» входит 15 предприятий – от завода крупнопанельного домостроения до торгового центра «Кристалл». Всего в структуре группы трудятся более 1500 человек.

Напомним, по данным источников «Континента Сибирь» в строительном сообществе, Ивана Сидоренко заподозрили в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В компании «Новоторг-Сиб», где парламентарий является директором организации, прошли обыски.

Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении депутата связано с махинациями с муниципальным земельным участком площадью около 2 га. Сидоренко якобы предоставил мэрии Новосибирска фиктивные документы о наличии на земле объекта недвижимости, что стало основанием его преимущественного права выкупа без проведения торгов по льготной стоимости. Ущерб городской администрации составил более 160 млн рублей.

При этом еще в 2020 году арбитражный суд Новосибирской области рассматривал иск городской администрации к компании «Новоторг-Сиб» о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка в Калининском районе города. Согласно документам суда, в 2013 году муниципалитет предоставил организации участок в аренду площадью около 2 га для строительства торгового центра.

Позже компания попросила предоставить землю в собственность, в обоснование права на приобретение участка организация передала документы о том, что на нем находится сооружение площадью 5,1 тыс. кв.м, после чего между сторонами был заключен договор купли-продажи. В 2019 году сотрудники мэрии выяснили, что объект недвижимости отсутствует, в отношении сооружения разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не выдавалось.